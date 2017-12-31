CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Şunu inanarak söylüyorum, 2019’da Türkiye’yi tek adamlıkla idare etmek isteyenler, laik, demokratik cumhuriyeti yıkmak isteyenler yönetemeyecek.” dedi.

Adapazarı ilçesindeki bir düğün salonunda partisince düzenlenen olağan il kongresine katılan Ağbaba, Türkiye’nin 15 Temmuz’da yaşadığı hain darbe girişiminin hep birlikte savuşturulduğunu söyledi.

Türkiye’nin 20 Temmuz 2016’dan beri OHAL’le idare edildiğini belirten Ağbaba, “Eğer darbeciler başarılı olsaydı, Meclis baypas edilecekti, muhalefetin tamamı susturulacaktı. Üzülerek söylemek isteriz ki, şimdi yapılan şey aynıdır. 20 Temmuz, geçtiğimiz hafta görüldü ki bir sivil darbedir ve Türkiye bir sivil darbe tarafından yönetilmektedir.” ifadelerini kullandı.

Ağbaba, kanun yapma yetkisinin TBMM’de olduğunu fakat Meclis’in bir işlevinin kalmadığını öne sürerek, “Çıkarılan kanun hükmünde kararnamelere baktığımız zaman Türkiye’nin nereye gittiğini görebiliyoruz.” şeklinde konuştu.

İttifak iddialarına değinen Ağbaba, şöyle devam etti:

“Bunlar yüzde 50’yi aşamayacak, umutları da yok. MHP ile AK Parti’yi aynı çatı altında birleştirmenin sebebi o. Yüzde 50’yi aşamayacaklarını görüyorlar. Ne yapıyorlar? Genel başkana sallıyorlar. 16 Nisan’da Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, ‘Ey Kılıçdaroğlu.’ diyordu, şimdi yine ‘Ey Kılıçdaroğlu.’ demeye başladı. Şunu inanarak söylüyorum, 2019’da Türkiye’yi tek adamlıkla idare etmek isteyenler, laik, demokratik cumhuriyeti yıkmak isteyenler Türkiye’yi yönetemeyecek. Ben eminim, siz de emin olun.”

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI..

Bu arada CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada da hükümetin milyonlarca işçi ve ailelerinin bir kez daha hayallerini yıktığını belirterek “Açlık sınırının altında asgari ücret asla kabul edilemez.Şunu bir kez daha belirtmek gerekir ki CHP iktidarında asgari ücret asla açlık ücreti olmayacaktır” dedi.

CHP İşçi Sendikaları ve STK’lardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, bin 603 lira olarak belirlenen 2018 yılı asgari ücreti ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Ağbaba “Bin 603 liralık asgari ücret AKP Hükümetinin emekten ve emekçiden yana olmadığının tescillenmesidir. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun açıkladığı karar emekçiler adına tam bir skandaldır. Açlık sınırının Bin 608 lira olduğu ülkede, asgari ücretin 1.603 lira olması, insanlara yeme, içme, giyinme, ısınma demektir. İşçileri açlığa mahkum etmektir”ifadelerini kullandı.

Ağbaba açıklamasının devamında “İktidar asgari ücretin diğer ülkelerle karşılaştırıldığında yüksek olduğunu söyleyerek gerçekleri saptırmaktadır.Bir asgari ücretli İrlanda’da 7 bin 100 lira, Almanya’da 6 Bin 800 lira, Slovenya’da 3 Bin 600 lira, Yunanistan’da 3 bin 100 lira almaktadır.Asgari ücretin satın alma gücüne göre bakıldığında ise Türkiye 26 OECD ülkesi arasında 17. sıradadır. Şiddetli kur artışları da, asgari ücretlinin alım gücünü alabildiğine düşürmüştür. Asgari ücretin 2016 da 493, 2017 de 432 , 2018 de 352 Avroya karşılık geldiği düşünüldüğünde, asgari ücrete sözde zam yapılıyor,ama görünen o ki son 3 yılda asgari ücretlinin maaşları eridikçe eriyor.Yapılan zamlar emekçinin eline geçmiyor” dedi.

Ağbaba; “Asgari Ücret Tesbit Komisyonu’nun 1 Aralık 2017 günü yapılan ilk toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu “İşçi ve işverenden fedakârlık bekliyoruz. Karşılıklı fedakârlık aslında birlikte kazanmayı getirir” demişti. Asgari ücret açıklandıktan sonra anlaşılan o ki işveren fedakarlık göstermemiş, işçi ise dayatmayla fedakarlık göstermek zorunda bırakılmıştır.” İfadelerine yer verdi.

“15 yılda emekçiler “az ücret, çok iş” eksenli bir çalışma düzenine hapsedilmiştir. AKP iktidara geldiğinden bu yana 20 binden fazla insanımız iş cinayetlerinde hayatını kaybetmiştir. Türkiye’de emekçiler ölüme, güvencesizliğe, kölelik sistemine ve sendikasızlığa mahkum edilmişlerdir” diyen Ağbaba, Türkiye’de işçinin hakkını savunan ve emekçinin sorunun çözümü için çalışan tek siyasi parti CHP olduğunu vurguladı.

“AKP hükümeti ekonomideki beceriksizliğini emekçinin sırtına yükleyerek zamlarla ülkeyi yönetmektedir”diyen Ağbaba, “Emekçiye büyük bir lütuf gibi gösterilen ve kaşıkla yapılan zam, kepçeyle geri alınıyor. Benzinden, doğalgaza, elektrikten suya, meyveden sebzeye, en temel ihtiyaçlara kadar her şeye zam gelirken, asgari ücretin açlık sınırının altında tutulması kabul edilemez. CHP Emek Büroları, asgari ücret ile ilgili önerisini belirlemiştir. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun taşeron işçilik çalıştayında dile getirdiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi asgari ücretin en az 2 bin lira olmasını savunmaktadır. Emekçilerin insani koşullarda yaşaması için, işçilerin yoksulluğa mahkûm edilmemesi için, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için, asgari ücretin tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir.Bugün CHP iktidarda olsaydı, asgari ücret üzerindeki vergiler kaldırılacak ve 1 Ocak’tan itibaren asgari ücret 2 bin TL olacaktı.Sözümüzü yineliyoruz; CHP iktidarında asgari ücret, açlık ücreti olmayacaktır!” şeklinde konuştu.

Sakarya, AA- Bülten