Yine Hırsızlıktan Yakalandı!..

Malatya’da, sabıkası bulunan hırsızlık zanlısı, bir hırsızlık olayından sonra yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gece saatlerinde durumundan şüphelenerek durdurduğu M.M. (29) isimli şahsın, çelişkili beyanlarda bulunması nedeniyle üzeri arandı. Yapılan incelemelerde şahsın omzunda asılı bulunan laptop çantası içerisindeki 1 adet netbook, şarj cihazı, batarya, çanta, 20 TL ve 6 adet çikolatanın, Mücelli Caddesi’nde bir iş yerinden, kapısının zorlanmak suretiyle açılarak çalındığı belirlendi. Şahsın ayrıca, hırsızlık suçundan kaydı olduğu da belirlendi. Zanlı M.M., yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi.