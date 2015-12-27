Yine Orası.. 1’i Kadın 5 Yaralı

Cezmi Kartay Caddesi üzerinde bulunan Malatya Eğlence Merkezi adlı iş merkezinde yeni açılışı yapılan bir birahanenin işletmecileri ile aynı iş merkezinde başka bir birahane işletenler masada otururken, bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Tabanca ve bıçakların kullanıldığı olayda, 1’i kadın 5 kişi yaralandı.Polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Olay, saat Cumartesi gecesi saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Çıkan kavga sırasında, iddiaya göre, şüphelilerden Hüseyin K. ile Hadi Ç. adlı şüpheliler tabanca ile ateş açarken, bazı şüpheliler de bıçak kullandı. Olayda, Hüseyin K. ile A.A., B.T. ile ismi öğrenilemeyen başka bir kişi silahla, O.Y. adlı kadın ise kesici aletle bacağından yaralandı. Kavganın yeni açılan birahaneden dolayı çıkmış olabileceği de değerlendiriliyor.

Olayın ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi ile 5 adet ambulans yönlendirildi. Polis ekipleri Cezmi Kartay Caddesi’nin giriş ve çıkışlarını bir süre trafiğe kapatırken, Malatya Eğlence Merkezi’nin bulunduğu iş merkezine giriş ve çıkışlar da yine polis ekiplerince engellendi.

5 YARALI, ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Olayda yaralanan 5 kişi, gelen ambulanslar ile Malatya Devlet Hastanesi’ne ve Turgut Özal Tıp Merkezi’ne gönderildi. Yaralılardan birisinin birahanede çalışan kadın olduğu görüldü.

Olayda silah kullandığı öne sürülen Hadi Ç. ve yanında bulunan diğer şüphelilerin olaydan sonra kaçarak izlerini kaybettirdikleri belirtildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldıktan sonra, merkezdeki tüm birahaneler kapatıldı.

Polis ekipleri, aralarında birahanede çalışan bazı kadınların da olduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyet Olay Yeri İnceleme ekiplerince olayın meydana geldiği birahanede inceleme yaptılar.

TEMİZLİK İŞÇİLERİNİN BULDUĞU TABANCA..

Cezmi Kartay Caddesinde ekipler çalışma yürütürken, yakın mesafedeki Turfanda Sokak içerisinde çöpleri toplayan Battalgazi Belediyesi Temizlik işçileri tarafından kaldırımdaki bir çöp poşetinin altına konulmuş bir adet tabanca bulundu. İşçiler, tabancayı Belediye Kapalı Otopark’ının yanında bulunan polis ekibine teslim etti. Söz konusu tabancanın birahanede çıkan silahlı kavgada kullanılmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Cezmi Kartay Caddesi üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, Eğlence Merkezi’nin arka giriş kapısının önünde de, 2 adet av tüfeği boş kartuşu buldu. Kartuşlar incelenmek üzere polis ekiplerince alındı.