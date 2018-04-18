YKS’ye Erken Seçim Ayarı
24 Haziran’daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın 30 Haziran ve 1 Temmuz’da yapılacağı açıklandı.
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