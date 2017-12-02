EYMS Akhisar’dan Puan Çıkardı:0-0
Süper Ligin 14’ncü haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.
STAT: Manisa 19 Mayıs Stadı
HAKEMLER: Cüneyt Çakır (İstanbul Bölgesi-Süper Lig Hakemi), Bahattin Duran (İstanbul Bölgesi-Süper Lig Yardımcı Hakemi), Mustafa Emre Eyisoy (İstanbul Bölgesi-Süper Lig Yardımcı Hakemi), 4. hakem Barış Şimşek (Trabzon Bölgesi-Süper Lig Hakemi)
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: 1.Milan Lukac, 9.İoan Hora (Dk. 86 Muğdat Çelik), 10.Soner Aydoğdu, 13.Hugo Miguel De Almeida Costa Lopes, 20.Abdou Lwahid Sissoko, 22.Mustafa Yumlu, 29.Olcan Adın, 31.Daniel Alexander Larsson (Dk.41 Helder Jorge Leal Rodrigues Barbosa) , 44.Marvin Renato Emnes (Dk.46 Paulo Henrique Carneiro Filho), 88.Caner Osmanpaşa, 89.Kadir Keleş
YEDEKLER: 99.Fatih Öztürk, 35.Bora Körk, 3.Alperen Babacan, 5.Eray Ataseven, 6.Aykut Çeviker, 7.Helder Jorge Leal Rodrigues Barbosa, 8.Muğdat Çelik, 11.Onur Ayık, 12.Paulo Henrique Carneiro Filho, 15.Orhan Taşdelen
TEKNİK SORUMLU: Okan Buruk
EVKUR YENİ MALATYASPOR: 25.Ertaç Özbir, 27.İssam Chebake, 37.Arturo Rafeal Mina Meza, 16.Sadık Çiftpınar, 22.Aly Cissokho, 14.Okechukwu Godson Azubuike (Dk.62 Rahman Buğra Çağıran), 8.Murat Yıldırım (Dk. 75 Eren Tozlu), 35. Aytaç Kara, 21.Adem Büyük (Dk. 82 Fernando Emanuel Dening), 7.Michael Pereira, 9.Khalid Boutaib,
YEDEKLER: 30.Fabien Ceddy Farnolle, 18.Muenfuh Seth Sincere, 28.Murat Akça, 11.Eren Tozlu, 10.Nacer Barazite, 87.İssiar Dia, 88.Fernando Emanuel Dening, 90.Abdoulaye Sadio Diallo, 17.Turgut Doğan Şahin, 77.Rahman Buğra Çağıran
TEKNİK SORUMLU: Erol Bulut
SARI KARTLAR: Aly Cissokho, Murat Yıldırım, Okechukwu Godson Azubuike, Adem Büyük, Aytaç Kara (Evkur Yeni Malatyaspor)
Dakika 5: Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Olcan Adın’ın ceza alanına gönderdiği ortasında seken topu Arturo Mina uzaklaştırmayı başarıyor.
Dakika 14: sol kanatta kazanılan korner atışını Aytaç Kara kullandı. Adem Büyük’ün kafa vuruşunda top auta çıktı.
Dakika 17: Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Aytaç Kara’nın ceza alanına gönderdiği ortasında Mustafa Yumlu kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.
Dakika 27: Emnes’in sağdan pasında İoan Hora kaleci Ertaç ile karşı karşıya kalmak üzereyken, İssam Chebake ters kademeye girdi ve topu kornere göndererek, tehlikeyi savuşturdu.
Dakika 31: Aytaç Kara’nın kullandığı serbest vuruşta Mina iyi yükseldi ve kafayı vurdu, kaleci Milan Lukac güçlükle topu kornere çeldi.
Dakika 37: Olcan Adın uzak mesafeden kaleyi denedi, Sadık kafasıyla topun kaleye gitmesini önledi.
Dakika 43: İoan Hora’nın kafayla indirdiği topla ceza sahası üzerinde Emnes buluşmak üzereyken Mina araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.
Karşılaşmada ilk yarının sonuna oynanmamış süre olarak 1 dakika eklendi.
Dakika 45+1: Evkur Yeni Malatyaspor’da soldan kazanılan serbest vuruşu Aytaç Kara kullandı. Arka direkte Adem’den önce kaleci Milan yükseldi ve topu kontrol etti.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Dakika 50: Barbosa, sol kanattan hareketlendi ve ortasını yaptı. Defansa çarparak yükseklik kazanan topu kaleci Ertaç kontrol etti.
Dakika 52: Aytaç Kara’nın ceza sahası dışından sol ayakla sert şutunda kaleci Milan uzandı ve gole izin vermedi. Dönen topa Boutaib hareketlendi ancak ofsayt bayrağı kalktı.
Dakika 55: Olcan Adın’ın kullandığı korner atışından Mustafa Yumlu yükseldi kafayı vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.
Dakika 59: Ceza sahası sağ çaprazda Pereira sert bir şut gönderdi, kaleci Milan Lukac direk dibinden topu kornere gönderdi.
Dakika 60: Evkur Yeni Malatyaspor’da sağdan kazanılan korner atışı paslaşılarak kullanıldı. Aytaç Kara, Azubuike ile oynadı. Azubuike’nin ortasında arka direkte Mina’nın önünde kalan topa istediği gibi vuramayınca defans tehlikeyi savuşturdu.
Dakika 73: Paulo Henrique’nin pasında Barbosa ceza sahası içerisinde hareketlendi ancak yerde kaldı. Akhisarsporlu futbolcular penaltı bekledi ancak hakem Cüneyt Çakır devam kararı verdi.
Dakika 81: Miguel’in sağdan ortasında Paulo Henrique topu indirdi ceza sahası içerisinde Olcan vurdu top, yandan auta çıktı.
Dakika 86: Pereira’nın sağdan ortasında müsait pozisyonda önce Boutaib ardından Eren dokunamadı ve mutlak bir gol kaçtı.
Dakika 87: Teleset Mobilya Akhisarspor etkili geldi. Soner’in ceza sahasına ortasında Muğdat topu kontrol edemeyince kaleci Ertaç topu kontrol etti.
Dakika 88: Evkur Yeni Malatyaspor’da kazanılan serbest vuruşu Aytaç Kara kullandı. Aytaç’ın direkt kaleye gönderdiği top, defanstan döndü.
Dakika 89: Miguel, sağ çarprazdan şansını denedi top, üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın sonuna oynanamamış süre olarak 3 dakika ilave edildi.
Uzatma dakikalarında Evkur Yeni Malatyaspor, Akhisarspor kalesinde baskı kurdu ancak golü bulamadı.
Karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Ferdi Durdu / Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
FOTOĞRAFLAR: Manisa, AA- iha
Hakem göz göre göre penaltıyı vermedi 90 +3 te önce kafayla sonra koluyla düzelti
Eyyamcı Cüneyt Çakır yaptı gene yapacağını.Tüm sarı kartlar Malatyaspora.Hakemi aldatmaya yönelik hareketler yapan Henriqeye sarı kart yok.Buz gibi Malatyaspor penaltısını verme,oyuncuya sarı kart gösterme, aksine yine dön Aytaça sarı kart göster.Cüneyt bariz biçimde hak gaspettin.Allaha havale ettik seni.Takımımız için şer gibi gözüken bu kararlar inşaallah hayırların habercisi ve vesilesi olur.Gol atabilsek herşey daha kolay olacak.Rabbim yardımcımız olsun.Hep destek tam destek.
Sıfırdan geldi bu takım her hafta üzerine koyup gidiyoruz Erol hocama tebrikler. Onu oynattı bunu oynatmadıyı da bırakalım artık hoca gerçekten çalışkan ve becerikli, bana kalsa deninge daha fazla şans veririm ama bu takımı buralara getiren ve gece gündüz bu takımla beraber olan Erol hocadır, ortada başarı da var o yüzden eleştiri yerine destek olup keyfini çıkarmak gerek.
Rahat kazanacağımız maçı gol ayaklarımızın beceriksizliği yüzünden iki puandan olduk.EYMS ilk devrede alacağı puanları aldı.Haftaya Göztepe ve sonra Galatasaray karşısından bu futbolla işimiz zor.Geride kalan maçlarda bir mucize gerçekleşir mi pek sanmıyorum..Devre arasında en az üç yada dört çok iyi futbolcu transfer etmek zorunlu hale geldi.Aksi takdirde geldiğimiz yere gitmek kaçınılmaz olur.
kim ne derse desin VİDEO HAKEM ŞART cüneyt çakır senin hakemliğinin Allah belasını versin penaltımızı vermedi kartları hep bizden yana kullandı
Sonuna kadar katılıyorum gördüğü halde vermedi yazıklar olsun böyle hakeme….
ya buradan yazılarımızı okuyan arkadaşlar şu eren ile dening 10 dakka önce oyuna girse maç bizimdi. hala perira murat yıldırımı oynatıyor. hocam bize gol lazım gol. kaç haftadır gol atamıyoruz. ne zaman anlayacaksın eren ile deningi oynatman gerektiğini
Bu maçı alabilirdim, şansızdık, Faslı santrifüj ike bu Ligi götüremeyiz. Bize acil santrafor ve iyi bir orta saha lazım. Bu kadro imkanlarında teknik heyet ve Erol hocanın yapacağı bir şey yok. Oyuncularımız öz veri ile oynadı. Kapasitemiz bu , gol atamazsan olmaaaz
hakem son dakka penaltımızı yedi. %100 penaltı idi. video hakem uygulaması olsa maç bizimdi
Yine gitti üç puan, beceriksizlik yüzünden bu kaçan puanlar umarım ilerde sorun olmaz
Kaçan gole bak ya,bal yapmayan arı gibi sahada koşan kalid dokunmayı beceremiyor yazıklar olsun
Ya Allah aşkına Erol hoca Azubuike’yi hangi amaçla çıkarıyosun? Hayatımda gördüğüm en saçma değişikliği yaptın. Orda murat gibi boş bi adam varken topla oynayan Azubuike’yi nasıl çıkarırsın sen! Böyle bir amatörlük yok ya!
Azubuike rakibe çoğu kez pres yaparken tehlikeli hamleler yapıyor sonucunda sarıyı gördü Erol hoca riske etmedi diye düşünüyorum
Aytaç efendi bomboş Adem’e bırakmıyor,sol ayakla vuruyor.Pas vermeyince arkadaşlarına fırça atan Aytaç yapıyor bunu
Bu hakemi hiç sevmem.Bu maçta da malatyayı inceden inceye doğruyor.Malatyanın yaptığı her faule sarı kart, karşı takıma kart yok.
Tartismasiz sezonun en zevksiz maclarindan biri olur bu mac
Duran toplardan atarsak atarız,yoksa zor