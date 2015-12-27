YMS 2 Oyuncuyla Görüşüyor
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları hız kazandı.
Hazırlık maçlarında aldığı kötü sonuçların ardından acilen transfer yapılmasını isteyen Mustafa Uğur’un, istediği futbolcularla yönetim ön görüşme yaptı.
Sarı-kırmızılı takımda yönetim, Güngörenspor’un 1986 doğumlu forvet oyuncusu Emrah Kol, Alanyaspor’dan 1983 doğumlu ön libero oyuncusu Onur Acar ve Orduspor’un 1984 doğumlu sağ bek oyuncusu Mustafa Tuna Kaya ile prensip anlaşmasına vardı.
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