YMS 2. Yarıya Antalya’da Hazırlanıyor

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, devre arası kamp çalışmalarını Antalya’da sürdürüyor. Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren İssiar Dia’nın yanı sıra izinli olan Fernando Emanuel Dening ile Arturo Rafeal Mina Meza dışında bütün futbolcular kampta yer alıyor.

Süper Lig’de ilk yarıda 22 puan toplayan ve 10.sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, 3 Ocak itibariyle devre arası kamp çalışmalarına Antalya’da başladı. Teknik direktör Erol Bulut nezaretinde Antalya Belek’te hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılarda, ligin ilk yarısında sakatlanan ve yaklaşık bir ay takımdan ayrı kalan İssiar Dia’nın tedavisinin sürmesi nedeniyle kampta yer almadığı kaydedildi. Dia’nın tedavisinin Fransa’da devam ettiği ve bir haftaya kadar kampa katılacağı ifade edildi.

Uçaklarındaki sıkıntı nedeniyle izinli olan Fernando Emanuel Dening ile Arturo Rafeal Mina Meza’nın ise bir iki gün içerisinde kampa dahil olacakları belirtildi.

ANTRENMAN ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI

Evkur Yeni Malatyaspor’da kampın ikinci gününde takım düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalışması yaptı.

Top çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi. Çift kale maç esnasında futbolcuların hırs ve istekleri teknik heyeti memnun etti. Sık sık oyunu durdurarak, oyuncularına uyarılarda bulunan teknik direktör Erol Bulut’un antrenman boyunca futbolcularla yakından ilgilendiği gözlendi.

ÜÇ HAZIRLIK KARŞILAŞMASI OYNAYACAĞIZ

Evkur Yeni Malatyaspor’un sportif direktörü Ali Ravcı, 3 Ocak itibariyle devre arası kamp çalışmalarına başladıklarını anımsatarak, iki günlük süreçte herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını ve çalışmaların iyi geçtiğini söyledi.

Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Dia, izinli futbolcular Dening ve Mina dışında bütün oyuncuların kampta olduklarını ifade eden Ravcı, “Devre arası kamp çalışmalarını en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Ligin ilk yarısı bizim adımıza iyi geçti ancak henüz biten bir şey yok. Ligin ikinci yarısı daha çetin geçecek. Bizde bu arayı en iyi şekilde değerlendirip, iyi gidişimizi sürdürmek istiyoruz” dedi.

Ravcı, Antalya’daki devre arası kamp çalışmaları çerçevesinde hazırlık karşılaşmaları da oynayacaklarını belirterek, “Devre arası kamp çalışmalarımız 15 Ocak’a kadar devam edecek. Bu süreçte üç hazırlık karşılaşması oynamayı planlıyoruz. Buna göre; 7 Ocak’ta Giresunspor, 10 Ocak’ta Medipol Başakşehir, 13 Ocak’ta da Kazakistan Süper Ligi’nde mücadele eden bir takımla hazırlık karşılaşması oynayacağız” diye konuştu.

Ravcı, Antalya Belek’teki devre arası kampına altyapıdan 4 oyuncunun da dahil edildiğini belirterek, “Devre arası kamp çalışmamızı tam kadro sürdürüyoruz. Tabi kamp çalışmalarında altyapıdan 4 futbolcumuz yer alıyor. Profesyonel takımımızla antrenmanlara çıkan Ferhat Canlı ile birlikte kaleci Abdulsamed Damlu, Hüseyin Ekici ve İsmail Baran Karakoç’ta kamp çalışmalarında yer alıyor” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

FOTO: iha- Antalya