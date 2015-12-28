YMS 3 Puan ve Moral Arıyor

PTT 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor’da Göztepe maçıyla birlikte başlayan kaos sonrası yeni teknik heyet ve futbolcular 3 puana odaklandı. Giresunspor deplasmanından galibiyetle dönmek isteyen sarı kırmızılılar, hem kaosu sonlandırmak hem de çıkışa geçmek istiyor.

Yeni Malatyaspor, bu akşam PTT 1. Ligi’nde en kritik maçlarından birisine çıkıyor. Haftanın kapanış maçında Giresunspor karşısında galibiyet arayan sarı kırmızılılar, kötü gidişe ‘dur’ diyerek, alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapıyor.

Takımın yeni teknik patronu İrfan Buz, takımıyla çıkacağı ilk maçta galibiyet almak istiyor. Süper Lig deneyimi olan PTT 1. Lig’de kariyerini sürdüren tecrübeli teknik adam, kötü gidiş durduracağına inanıyor.

-DEPLASMANDA GALİBİYET ALAMADI-

Yeni Malatyaspor’da ligde şuana kadar 3 deplasman maçına çıktı. Deplasmanda galibiyetle tanışamayan sarı kırmızılılar, 2 karşılaşmadan berabere ayrılırken, 1 karşılaşmayı ise kaybetti.

Deplasmandaki 3 maçta sadece 2 puan toplayabilen Yeni Malatyaspor, gol atma başarısını da gösteremedi. 3 maçta 2 gol yiyen sarı kırmızılılar, deplasmanda ilk galibiyetini almak istiyor.

Yeni Malatyaspor, ligde 7 haftalık süreçte ise sadece 5 puan kazanabildi. Sadece 1 kez galip gelebilen sarı kırmızılılar, 4 karşılaşmayı kaybederken, 2 karşılaşmayı ise kaybetti.

-ÇOTANAKLAR İÇ SAHADA İSTİKRARSIZ-

Karadeniz temsilcisi Giresunspor, sahasında 3 karşılaşma oynadı ve hanesine 4 puan yazdırabildi.

3 karşılaşmada sadece 1 kez galibiyet alabilen Çotanakalar, 1 karşılaşmada berabere kalırken, 1 karşılaşmayı ise kaybetti.

Giresunspor, ligde geride kalan 7 hafta sonunda 9 puan topladı. 7 karşılaşmada 2 kez galibiyet alabilen Karadeniz ekibi, 3 karşılaşmada berabere kalırken, 2 karşılaşmayı ise kaybetti.

MAÇ TRT SPOR’DAN NAKLEN..

Giresunspor ile Yeni Malatyaspor, 19.00’da Giresun Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Balıkesir bölgesinden İlker Meral yönetecek. Meral’in yardımcılıklarını Bursa bölgesinden Hakan Yemişken ile Balıkesir bölgesinden Ahmet Ayaz yapacak. Karşılaşma TRT Spor tarafından naklen yayınlanacak.

SONUÇLAR VE SON PUAN DURUMU..

PTT 1. Ligde, Cumartesi ve Pazar günü oynanan maçlarda alınan sonuçlar:

Denizlispor 1 – 1 Balıkesirspor

Kardemir Karabükspor 2 – 1 Karşıyaka

Alanyaspor 3 – 2 Samsunspor

Gaziantep B.Ş. Bld.Spor 2 – 2 Boluspor

1461 Trabzon 1 – 0 Şanlıurfaspor

Vartaş Elazığspor 1 – 0 Adana Demirspor

Adanaspor A.Ş. 2 – 4 Altınordu A.Ş.

Göztepe A.Ş. 2 – 0 Kayseri Erciyesspor

Bu sonuçların ardından son puan durumu şöyle:

Takım O P

1.Vartaş Elazığspor 8 17

2.Kardemir Karabükspor 8 17

3.Samsunspor 8 15

4.Göztepe A.Ş. 8 15

5.Gaziantep B.Ş. Bld.Spor 8 14

6.1461 Trabzon 8 13

7.Altınordu A.Ş. 8 12

8.Adana Demirspor 8 11

9.Adanaspor A.Ş. 8 11

10.Boluspor 8 10

11.Balıkesirspor 8 9

12.Giresunspor 7 9

13.Alanyaspor 8 9

14.Şanlıurfaspor 8 8

15.Karşıyaka 8 6

16.Yeni Malatyaspor 7 5

17.Denizlispor 8 5

18.Kayseri Erciyesspor 8 2