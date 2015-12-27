YMS Ankara Kupası’nda 3’üncü

Büyük Ankara Kupası’nda, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile Galatasaray 21 yaş altı takımı karşılaştı.

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray 21 yaş altı maçının normal süresi 2-2 sona erdi. Karşılaşmada, penaltı atışları sonucu Malatyaspor rakibini 5-2 yendi ve turnuvayı üçüncü tamamladı.

Şekerspor tarafından Merhum Selçuk Yula ve Coşkun Özarı anısına düzenlenen ‘Büyük Ankara Kupası 1’ turnuvası kapsamında 3.’lük 4.’lük maçında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray 21 yaş altı takımı Polatlı Şehir Stadı’nda karşı karşıya geldi. Yeni Malatyaspor, Şener Özcan, Coşkun Yılmaz, Ramazan Kahya, Ali Sakal, Fatih Gül, Eren Görür, Osman Fırat, Onur Tuncer, Mustafa Tuna Kaya, Ersin Veli ve Ferit Cömert 11’i ile mücadele etti. Galatasaray ise, Muhammet Birkan, Enes Yılmaz, Burak Yılmaz, Emre Tosun, Yavuzhan Keleşoğlu, Altuğ Taş, Batuhan Ergün, Burhan Yıldız, Endoğan Adili, İbrahim Coşkun ve Kağan Baysal 11’i ile sahadaki yerini aldı.

Ali Palabıyık, Recep Yıldırım ve Önder Yılmaz hakem üçlüsünün yönettiği mücadeleyi, Yeni Malatyaspor penaltı atışları sonucu 5-2 kazandı. Yeni Malatyaspor’un gollerini 18. dakikada penaltıdan Coşkun Yılmaz ile 51. dakikada Fatih Gül kaydetti. Galatasaray 21 yaş altı takımının gollerini 54. penaltıdan Altuğ Taş ile 90. dakikada Enes Yılmaz kaydetti. Yeni Malatyaspor’da Onur Acar, Onur Tuncer ve Koray Şanlı penaltı atışlarını gole çevirdi.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Galatasaray 21 yaş altı takımının kalecisi Muhammet Birkan ile 63. dakikada Yeni Malatyaspor’un defans oyuncusu Ersin Veli, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.