YMS Çorum’a Hazırlanıyor
Spor Toto 2. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, önümüzdeki hafta oynayacağı Çorumspor maçının hazırlıklarına başladı.
Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde, Teknik Direktör Vedat İnceefe yönetiminde çalışmalara başlayan sarı siyahlı takımda sakatlıkları bulunan Hüseyin Kartal, Can ve Serdar antrenmana katılmadı. Bu üç futbolcunun tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.
Günü düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından yapılan dar alanda kıs pas çalışmasıyla geçiren Yeni Malatya Spor’da, Teknik Direktör Vedat İnceefe’nin futbolcularla yakından ilgilendiği görüldü.
İnceefe’nin göreve gelmesinin ardından oynanan 3 karşılaşmada, 2 galibiyet 1’de mağlubiyet alan sarı siyahlı takım 14 hafta sonunda 17 puan ile 10. sırada bulunuyor.
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