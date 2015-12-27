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Malatya Haber -

YMS Deplasmanda Vurdu:0-2

YMS Deplasmanda Vurdu:0-2
  • 27.12.2015
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Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Kırklarelispor’u ilk yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Kırklareli sahasının onarımı nedeniyle Lüleburgaz’da oynanan maçta, Yeni Malatyaspor’un gollerini Fahri ve Eren kaydettiler.

STAD: Lüleburgaz 8 Kasım

HAKEMLER: Emre Kosif, Oktay Önge, Selahattin Vulaş

KIRKLARELİSPOR: Bulut, Ahmet Yakak, Berkan, Ahmet Sağlam, Yunus, Hakan, Enis, Ali Berk, Devrim (Dk.63 Sercan), Seydihan (Dk.62 Savaş), Eren (Dk.46 Tahir ),

YENİ MALATYASPOR: Erşen, Koray, Gökhan Sinanoğlu, Ramazan Kahya, Necdet, Fahri, Halil Zeybek, Serkan, Muharrem Ozan (Dk.69 Mustafa Şen), Özcan ( Dk.79 Gökhan Güney ), Eren

GOLLER: Dk.6 Fahri, Dk.28 Eren Görür ( Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Ahmet Yakak,( Kırklarelispor ), Özcan, Halil, Fahri, Mustafa Şen (Yeni Malatyaspor)

FOTO: İHA

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