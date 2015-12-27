YMS Deplasmanda Vurdu:0-2
Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Kırklarelispor’u ilk yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Kırklareli sahasının onarımı nedeniyle Lüleburgaz’da oynanan maçta, Yeni Malatyaspor’un gollerini Fahri ve Eren kaydettiler.
STAD: Lüleburgaz 8 Kasım
HAKEMLER: Emre Kosif, Oktay Önge, Selahattin Vulaş
KIRKLARELİSPOR: Bulut, Ahmet Yakak, Berkan, Ahmet Sağlam, Yunus, Hakan, Enis, Ali Berk, Devrim (Dk.63 Sercan), Seydihan (Dk.62 Savaş), Eren (Dk.46 Tahir ),
YENİ MALATYASPOR: Erşen, Koray, Gökhan Sinanoğlu, Ramazan Kahya, Necdet, Fahri, Halil Zeybek, Serkan, Muharrem Ozan (Dk.69 Mustafa Şen), Özcan ( Dk.79 Gökhan Güney ), Eren
GOLLER: Dk.6 Fahri, Dk.28 Eren Görür ( Yeni Malatyaspor)
SARI KARTLAR: Ahmet Yakak,( Kırklarelispor ), Özcan, Halil, Fahri, Mustafa Şen (Yeni Malatyaspor)
FOTO: İHA