YMS Doğan’la Anlaşamamış

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Yeni Malatyaspor’da yönetim, teknik direktör Ziya Doğan ile anlaşma sağlayamadı.

Teknik direktör Cafer Aydın ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışına giren sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli teknik adam Ziya Doğan ile yaptığı görüşmede olumlu bir cevap alamadı.

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in takımın başında görmeyi çok arzuladığı Ziya Doğan, “İç huzur olmadığını gördüğüm için Yeni Malatyaspor ile anlaşmadım” dedi.

Görevi kabul etmeme nedeninin asla para olmadığını dile getiren Doğan, “2 senedir Süper Lig’den 2 takımdan, PTT 1. Lig’den de 12 takımdan teklif aldım. Biri hariç hiçbirisi ile konuşmadım ve teşekkür ettim. Çünkü ben kendi kalitemin farkındayım. Ancak üst liglerden gelen tekliflere ‘hayır’ derken, daha alt ligde yer alan Yeni Malatyaspor’a ‘hayır’ deme lüksüne sahip değilim. Malatyaspor’daki ilk yılımda o kadar imkansızlıklar ve zor şartlarda çalıştık ki bunu asla unutamam. Yeri geldi kamyon kiralayıp, farlarını yakarak, 30 metrelik bir alanda idman yaptık. Buna benzer binlerce örnek verebilirim. Belki ileride yazacağım kitapta, her sayfasında Türkiye’ye ders niteliğinde okutulacak olaylar olacak. Bu kadar iddialıyım” şeklinde konuştu.

“İÇ HUZUR OLMADIĞINI GÖRDÜM”

Tecrübeli teknik adam, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ile birkaç kez görüştüğünü ifade ederek şunları söyledi:

“Sevgili Başkan benimle görüşmek istedi ve kendisi ile 10 gün önce bir araya geldim. ‘Yeni Malatyaspor’un bulunduğu ligi iyi tanıyan bir hocayla çalışmak istediğini’ bana iletti. Ben görevi kabul etmedim, özür diledim ve konu kapandı. Bir hafta sonra Başkan benimle bir kez daha görüşmek istedi. Başkan, ‘Cafer Hocayla yollarımızı ayırdık’ diyerek, benimle çalışmak istediğini söyledi. Söz konusu Malatyaspor olunca hayır demem asla mümkün değildi. O ligde çalışmayı hiç düşünmezken, ‘olabilir’ dedim. Başkan, imkanlarının kısıtlı olduğunu ve yardımcı olmamı rica etti. Bende, kendilerine bir üst ve bir alt ligde teknik adamların 3 misli para istediklerini, çalıştığım rakamın yarısının daha da altına evet dedim. Yani gelmemek isteyişimin nedeni asla para değil. Çünkü, yapmış olduğumuz konuşmalarda kulübün içinde sıkıntılar olduğunu hissettim. Bu şartlarda çalışmamın zor olduğunu söyledim ve konu kapandı. Fakat Başkanımız benimle daha sonra bir kez daha görüşmek istedi. Başkan, ‘Sizinle çalışırsam, gözüm arkada kalmayacak. Bana yardımcı ol’ dedi. Bu defalarca tekrarlandı. Artık bu ilgi karşısında kaçamayacağım için ‘evet’ dedim. Dün gece Sayın Başkan, benim bulunduğum semte geldi. Gecenin geç saatlerine kadar görüştük. Herşeyde anlaşmışken, bugün gelişen olayları yakından görerek, kulüpte iç huzur olmadığını gördüm ve bu şartlarda çalışmamın çok zor olduğunu söyledim.”

Doğan, Yeni Malatyaspor’a bundan sonraki süreçte başarılar dileyerek, “Başkan heyecanlı, istekli ve kulübü çok seviyor. Ama etrafında onun huzurlu çalışmasını engelleyecek insanlar olduğunu gördüm. Allah yardımcısı olsun. Son olarak 2-3 gündür sosyal medyadan bana ilgi gösteren taraftarlara teşekkür ediyorum. Onlarla beraber olamayacağımdan dolayı üzgünüm. Herkese teşekkür ederim. Bu sevda asla bitmeyecek” dedi.