YMS Geriledi
Yeni Malatyaspor, ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren Tarsus İdmanyurdu’na kendi sahasında 2-1 mağlup olunca, puan cetvelinde 3’üncü sıraya düştü. Lider Hatayspor’la arasındaki puan farkı 7’ye yükselen Yeni Malatyaspor, bu mağlubiyetle şampiyonluk yarışında büyük darbe yedi.
TOPLU SONUÇLAR VE PUAN DURUMU..
2. Lig Beyaz Grupta, geçtiğimiz Cumartesi ve Pazar günleri oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı.
Çankırıspor 1-2 Hatayspor
Yeni Malatyaspor 1-2 Tarsus İdman Yurdu
Tokatspor 0-2 Turgutluspor
Sarıyer 2-1 İnegölspor
Giresunspor 3-0 Dardanelspor A.Ş.
Gümüşhanespor 0-1 Gaziosmanpaşa
Kartalspor 2-1 Konya Anadolu Selçukluspor
Kırklarelispor 1-5 Göztepe A.Ş.
Aydınspor 1923 3-4 Pendikspor
Bu sonuçların ardından grupta puan sıralaması şöyle gerçekleşti:
Takım O P
1.Hatayspor 14 32
2.Göztepe A.Ş. 14 26
3.Yeni Malatyaspor 14 25
4.İnegölspor 14 25
5.Pendikspor 14 24
6.Turgutluspor 14 20
7.Gaziosmanpaşa 14 19
8.Tokatspor 14 18
9.Giresunspor 14 17
10.Kartalspor 14 17
11.Gümüşhanespor 14 17
12.Sarıyer 14 16
13.Aydınspor 1923 14 14
14.Tarsus İdman Yurdu 14 14
15.Konya Anadolu Selçukluspor 14 13
16.Kırklarelispor 14 13
17.Çankırıspor 14 12
18.Dardanelspor A.Ş. 14 10
HAFTANIN MAÇLARI..
2. Lig Beyaz Grupta önümüzdeki hafta sonunda oynanacak maçların programı da şöyle:
15.Hafta
Pendikspor -Kırklarelispor
Gaziosmanpaşa -Tokatspor
Konya Anadolu Selçukluspor -Giresunspor
Hatayspor -Kartalspor
Turgutluspor -Aydınspor 1923
İnegölspor -Gümüşhanespor
Dardanelspor A.Ş. -Sarıyer
Çankırıspor -Yeni Malatyaspor
Göztepe A.Ş. -Tarsus İdman Yurdu
FOTOĞRAF: Yeni Malatyaspor’un Tarsus İdmanyurdu maçına çıkan ilk onbiri.. (Mehmet GÖRESİYE)