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Malatya Haber -

YMS Geriledi

YMS Geriledi
  • 27.12.2015
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Yeni Malatyaspor, ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren Tarsus İdmanyurdu’na kendi sahasında 2-1 mağlup olunca, puan cetvelinde 3’üncü sıraya düştü. Lider Hatayspor’la arasındaki puan farkı 7’ye yükselen Yeni Malatyaspor, bu mağlubiyetle şampiyonluk yarışında büyük darbe yedi.

TOPLU SONUÇLAR VE PUAN DURUMU..

2. Lig Beyaz Grupta, geçtiğimiz Cumartesi ve Pazar günleri oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı.

Çankırıspor 1-2 Hatayspor

Yeni Malatyaspor 1-2 Tarsus İdman Yurdu

Tokatspor 0-2 Turgutluspor

Sarıyer 2-1 İnegölspor

Giresunspor 3-0 Dardanelspor A.Ş.

Gümüşhanespor 0-1 Gaziosmanpaşa

Kartalspor 2-1 Konya Anadolu Selçukluspor

Kırklarelispor 1-5 Göztepe A.Ş.

Aydınspor 1923 3-4 Pendikspor

Bu sonuçların ardından grupta puan sıralaması şöyle gerçekleşti:

Takım O P

1.Hatayspor 14 32

2.Göztepe A.Ş. 14 26

3.Yeni Malatyaspor 14 25

4.İnegölspor 14 25

5.Pendikspor 14 24

6.Turgutluspor 14 20

7.Gaziosmanpaşa 14 19

8.Tokatspor 14 18

9.Giresunspor 14 17

10.Kartalspor 14 17

11.Gümüşhanespor 14 17

12.Sarıyer 14 16

13.Aydınspor 1923 14 14

14.Tarsus İdman Yurdu 14 14

15.Konya Anadolu Selçukluspor 14 13

16.Kırklarelispor 14 13

17.Çankırıspor 14 12

18.Dardanelspor A.Ş. 14 10

HAFTANIN MAÇLARI..

2. Lig Beyaz Grupta önümüzdeki hafta sonunda oynanacak maçların programı da şöyle:

15.Hafta

Pendikspor -Kırklarelispor

Gaziosmanpaşa -Tokatspor

Konya Anadolu Selçukluspor -Giresunspor

Hatayspor -Kartalspor

Turgutluspor -Aydınspor 1923

İnegölspor -Gümüşhanespor

Dardanelspor A.Ş. -Sarıyer

Çankırıspor -Yeni Malatyaspor

Göztepe A.Ş. -Tarsus İdman Yurdu

FOTOĞRAF: Yeni Malatyaspor’un Tarsus İdmanyurdu maçına çıkan ilk onbiri.. (Mehmet GÖRESİYE)

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