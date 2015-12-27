YMS Hazırlıklara Başladı

Yeni Malatya Spor, hafta sonu oynayacağı Tokatspor maçı için hazırlıklara başladı.



Teknik Direktör Gürses Kılıç’ın futbolcuları daha dikkatli olmaları konusunda uyaracağı öğrenildi. Tokatspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Sarı-siyahlı ekip, bu karşılaşmayı kazanmanın planlarını yaparken, Altay galibiyetiyle moral bulan Tokatspor ise riskli bölgeden uzak durmak için Yeni Malatyaspor’u sahasında eli boş göndermek istiyor.



Öte yandan Yeni Malatyaspor’da Salı günleri yapılan basın toplantısının teknik direktör Gürses Kılıç’ın uçağının Malatya’ya geç gelmesi nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Bunu paylaş: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

