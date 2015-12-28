YMS İçin Marş Yazdılar

Malatyalı sanatçılardan Nusret Gümüşboğa ve Ömer Faruk Aksu, örnek bir davranış sergileyerek Yeni Malatyaspor için marş yaptılar.

Projenin isim babası ise, bugüne kadar çıkardığı albümleri kadar farklı tarzdaki yorumlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Nusret Gümüşboğa. Söz ve müziği Ömer Faruk Aksu’ya ait olan, Sanatçı Nusret Gümüşboğa’nın ve Ogün Özkul’un birlikte seslendirdiği marş için stüdyo çalışmalarında sona gelindi. Yeni Malatyaspor marşının stüdyo çalışmalarının bitimiyle birlikte hem sosyal medya da hem de sosyal paylaşım sitelerinde rekor kırması bekleniyor.

İşte Yeni Malatyaspor için yazılan o marş:

Sarı kırmızı rengi

Bulunmaz eşin dengi

Sana olan bu sevgi

Bitmez Yeni Malatya

***

Gümbür gümbür geliyor

Rakip ayırt etmiyor

Haydi, Yeni Malatya

Üç büyükler bekliyor

***

Doğunun Aslanları

Battal’ın Torunları

Bu alemin kralı

Sensin Yeni Malatya