YMS İçin Marş Yazdılar
Malatyalı sanatçılardan Nusret Gümüşboğa ve Ömer Faruk Aksu, örnek bir davranış sergileyerek Yeni Malatyaspor için marş yaptılar.
Projenin isim babası ise, bugüne kadar çıkardığı albümleri kadar farklı tarzdaki yorumlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Nusret Gümüşboğa. Söz ve müziği Ömer Faruk Aksu’ya ait olan, Sanatçı Nusret Gümüşboğa’nın ve Ogün Özkul’un birlikte seslendirdiği marş için stüdyo çalışmalarında sona gelindi. Yeni Malatyaspor marşının stüdyo çalışmalarının bitimiyle birlikte hem sosyal medya da hem de sosyal paylaşım sitelerinde rekor kırması bekleniyor.
İşte Yeni Malatyaspor için yazılan o marş:
Sarı kırmızı rengi
Bulunmaz eşin dengi
Sana olan bu sevgi
Bitmez Yeni Malatya
***
Gümbür gümbür geliyor
Rakip ayırt etmiyor
Haydi, Yeni Malatya
Üç büyükler bekliyor
***
Doğunun Aslanları
Battal’ın Torunları
Bu alemin kralı
Sensin Yeni Malatya