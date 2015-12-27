YMS İnegöl’e Puan İçin Gitti

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Yeni Malatyaspor, İnegöl’e gitti.

Pazar günü deplasmanda Bursa temsilcisi İnegölspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, İnegöl’e gitti. Ofspor ile oynanan karşılaşmada dördüncü sarı kartını gördüğü için cezalı duruma düşen Sedat Yeşilkaya ile sakatlığı bulunan Yasin Palaz kafileye dahil edilmedi.

Yüzündeki zigoma kemik kırığı nedeniyle antrenmanlara özel maskeyle çıkan orta saha oyuncusu Halil Zeybek’in teknik direktör Mehmet Altıparmak’ın görev vermesi halinde karşılaşmada da yüzündeki maskeyle yer alacağı kaydedildi.

Ofspor maçında alınan galibiyetle moral bulan sarı kırmızılı takım, ligdeki 13’ncü karşılaşmasına çıkacak. Ligde şuana kadar 12 karşılaşma oynayan Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmaların 5’ini kazandı. 6 karşılaşmada sahadan berabere ayrılan sarı kırmızılı takım, sadece 1 maç kaybetti. Ligde İnegölspor ile birlikte en çok gol atan takım olan sarı kırmızılı takım, rakip ağlara 18 gol bıraktı.

Öte yandan İnegölspor-Yeni Malatyaspor maçının hakemleri açıklandı. Buna göre karşılaşmada Serkan Ergün düdük çalacak. Ergün’ün yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ile Oktay Önge yapacak.