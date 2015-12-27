YMS Keçiören’le Karşılaştı

Yeni Malatyaspor, Bolu kampında ilk hazırlık maçında Spor Toto 2. Lig ekibi Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.

İkinci etap kamp çalışmalarını Bolu Koru Otel’da sürdüren Yeni Malatyaspor ilk hazırlık maçını Keçiörengücü ile oynadı. Bolu Koru Otel’in sahasında oynanan maç 0-0’lık eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşma sonrası açıklamada bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, oyun olarak istedikleri seviyede olmadıklarını söyledi. Uğur, hazırlık maçları sayesinde eksiklerini görüp, lige kadar hazır hale gelmek istediklerini belirterek, “Bu kadar yoğun bir antrenman programından sonra ilk hazırlık maçımızı oynadık. Oyun olarak istediğimiz seviyede değiliz. Zaten olması da mümkün değil. Bu saha ve zemin şartlarında ancak bu kadar olur. Ama yapmak istediklerimizi yapmak isteyen bir oyuncu grubu sahada idi. Burada alınan skorların hiçbiri önemli değil. Önemli olan bizim burada eksiklerimizi görerek, çalışmalarımıza devam etmemiz. Kalan hazırlık maçlarında eksiklerimizi giderip, lige hazır hale geleceğiz” dedi.