YMS Kupada D Grubunda Yeraldı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 2011-2012 sezonu Türkiye Kupası’nın 1.tur kuraları çekildi. Yeni Malatyaspor, D grubunda Şanlıurfaspor ile deplasmanda oynayacak.



Ankara Crowne Plaza’da düzenlenen kura çekimine TFF Yönetim Kurulu Üyesi Akif Üstündağ, Profesyonel Maçlar Planlama ve Organizasyon Müdürü Ufuk Şepik ile kulüp yöneticileri katıldı. İlk turda, geçtiğimiz sezon Spor Toto 2.Lig’de gruplarında ilk 8 sırayı alan 16 takım ve Spor Toto 3.Lig’den Spor Toto 2.Lig’e yükselen 6 takımdan oluşan 22 takım eşleşecek. Maçlar, 7 Aralık tarihinde tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak.



50. YILDA YENİ STATÜ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yenilenen Türkiye Kupası statüsünde grup maçları kaldırıldı. Bu sezon eleme usulüne göre yapılacak olan kupada tüm profesyonel liglerden 57 takım mücadele edecek. Kupa, 4 turdan oluşan eleme ve final olarak iki aşamada yapılacak.



İlk 4 turun ardından final aşamasına geçilecek kupada, çeyrek final maçları, dördüncü eleme turunda tur atlayan sekiz takım arasında TFF tarafından belirlenecek tarafsız sahada tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak.



Kupada yarı final müsabakaları da, çeyrek finalde tur atlayan dört kulüp arasında TFF’nin belirleyeceği tarafsız sahada tek maçlı eleme usulüne göre yapılacak. Eşleşmeler, çeyrek final müsabakaları kura çekimi sırasında belirlenecek.



50. Türkiye Kupası finali ise, yarı finalde tur atlayan iki takım arasında tarafsız sahada tek maç üzerinden oynanacak.



Kura çekiminde eşleşmeler şöyle oluştu:



A GRUBU EŞLEŞMELERİ

Tepecikspor A.Ş. – Gaziosmanpaşa

Kırklarelispor – Eyüpspor



B GRUBU EŞLEŞMELERİ

Ünyespor – Sakaryaspor

Bugsaşspor – Tokatspor

Çorumspor – Beypazarı Şekerspor



C GRUBU EŞLEŞMELERİ

Bandırmaspor – Turgutluspor

Denizli Belediyespor – Göztepe

Altınordu – Fethiyespor



D GRUBU EŞLEŞMELERİ

Şanlıurfaspor – Yeni Malatyaspor

İskenderun Demirçelik – Konya Torku Şekerspor

Adana Demirspor – Elazığspor

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