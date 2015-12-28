YMS Listesindeki Nijeryalı

Yeni Malatyaspor’un Nijeryalı sağ kanat oyuncusu David Solomon Abwo ile ilgilendiği kaydedildi.

PTT 1. Lig ekibi Giresunspor ile mukavelesi sona eren Abwo’nun Yeni Malatyaspor’un takibinde olduğu ileri sürüldü.

29 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu, Çotanaklar ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni sözleşme imzalamamıştı. Abwo’nun, birkaç gün içerisinde Yeni Malatyaspor yönetimiyle bir araya geleceği iddia edildi.

1986 yılında Nijerya’da doğan Abwo, futbola doğduğu şehrin takımı Jos City Raiders FC’de başladı, daha sonra Niger Tornadoes, Nasarawa United ve son olarak ülkenin en büyük altyapılarından Enyimba International FC’ya girdi ve profesyonel oldu. 2006 yılında Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’ne önerilen futbolcu bu takıma transfer oldu ve ilk maçına 20 Ocak 2006 günü Fenerbahçe deplasmanında “45” numaralı formasıyla 87.dakikada Mehmet Çakır’ın yerine girerek çıktı. O sezon 6 maçta görev yapan oyuncu bekleneni veremeyince sözleşmesi feshedildi ve RC Dijon FCO takımına transfer oldu. Daha sonra US Créteil-Lusitanos, Lombard-Pápa TFC, Zagłębie Lubin gibi takımlarda 183 maça çıkıp 25 gol attı. Abwo, 2014-15 transfer döneminde ise PTT 1.Lig’e yükselen Giresunspor’a transfer oldu.