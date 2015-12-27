YMS Mağlup Oldu: 2-0
2. Lig Beyaz grupta, 8 hafta üst üste aldığı galibiyetlerle geçtiğimiz hafta play-off maçlarına kalmayı garantileyen Yeni Malatya Spor, deplasmanda Beypazarı Şekerspor ile oynadığı maçı 2-0 kaybetti.
Ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta, golleri 22. dakikada penaltıdan Coşkun ve 60. dakikada Recep Serkan kaydettiler.
STAD: Beypazarı Şehir
HAKEMLER: Sinan Cem İyihuylu, Oğuz Aker, Evren Tutkun, 4. hakem Kamil Çetin
BEYPAZARI ŞEKERSPOR: Sunay, Mehmet, Serkan, Ali, İlker, Caner (Dk. 71 Selahattin), Kazım, İsmail, Taner (Dk. 82 Önder), Recep, Coşkun (Dk. 46 Sefa)
YENİ MALATYASPOR: Eray, Yusuf, Gür Ege, Erkan, Mehmet, Bülent (Dk. 82 Enis), Ümit, Gökhan (Dk. 61 Nedim), Serkan, Cihan, Uğur (Dk. 71 Mehmet)
GOLLER: Dk. 22 Coşkun, Dk. 60 Recep Serkan (Beypazarı Şekerspor)
SARI KARTLAR: Uğur (Yeni Malatyaspor), İsmail (Beypazarı Şekerspor)