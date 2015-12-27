YMS Malatya’da Topbaşı Yaptı

Ofspor maçının ertelenmesinin ardından izne ayrılan Yeni Malatyaspor’da, TKİ Tavşanlı Linyitspor maçının hazırlıkları başladı.

Ligin ilk yarısını 4. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, kütahya ekibi TKİ Tavşanlı Linyitspor ile Pazar günü 13.30’da Malatya İnönü Stadı’nda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarının startını verdi.

TFF Antrenman Sahası’nda, teknik direktör Feyyaz Uçar yönetiminde toplanan sarı kırmızılı takım, düz koşu ve ısınma hareketleriyle antrenman başladı. Antrenman, istasyon çalışmasının ardından sona erdi.

ÇİFTPINAR: “ŞAMPİYONLUĞA ODAKLANMIŞ BİR TAKIM VAR”

Yeni Malatyaspor’un devre arasındaki transferi Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor’u sezon sonunda hedefine ulaştırmak istediklerini kaydetti.

Çiftpınar, büyük bir camiaya geldiğini belirterek, “Yeni Malatyaspor’a katılalı çok olmadı. Kampın son 3-4 gününe yetiştim. Ama gerçekten çok güzel bir ortam var. Takım şampiyonluğa odaklanmış. Yönetim ve teknik heyetimizle çok ciddi bir kulüp. Yeni Malatyaspor’u tercih etmemin en büyük sebeplerinden birisi budur. 2,5 senelik bir imza attım. İnşallah her iki taraf içinde hayırlı olur” ifadelerini kullandı.

Ligde, galibiyet serisi yakalayıp yollarına devam etmek istediklerini kaydederek, “Ligin ikinci yarısında ilk maçımız ertelendi. 2 günlük bir izin yaptık ve Malatya’da toplandık. TKİ Tavşanlı Linyitspor maçının hazırlıklarına başladık. Hafta sonunda alacağımız galibiyetle birlikte, iyi bir seri yakalayıp yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

“İPİ GÖĞÜSLEYECEĞİZ”

Sadık, sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf olmak istediklerini dile getirerek, “Ben ilk etapta 2. Lig’de oynamayı düşünmüyordum. PTT 1. Lig’den teklif olursa, o ligden bir takımı düşünecektim. Feyyaz Uçar hocamız aradığında ‘Yeni Malatyaspor gibi büyük bir camiada çalışacağımızı’ söyledi. Bende başka hiçbir alternatifi düşünmedim. Feyyaz hocama ‘seve seve gelip, o formayı terletirim’ dedim. Feyyaz hoca çok sevdiğim ve saydığım bir hocadır. Onun sayesinde buralardayız. Çok iyi bir kadroya sahibiz. Kendine özgü özellikleri olan ağabeylerimiz var. Bende bu takıma şampiyonluk yolunda bir fayda sağlayabilirsem ne mutlu bana. İnşallah Allah yardımcımız olur ve sezon sonunda ipi göğüsleriz” diye konuştu.

SIĞIRCI: “FORMAYI GURURLA TAŞIYACAĞIM”

Yeni Malatyaspor’un Süper Lig ekibi Mersin İdman Yurdu’ndan kiralık olarak aldığı Mehmet Enes Sığırcı, büyük bir camiaya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Malatya’nın kendisinin her zaman hedefinde olduğunu belirten genç oyuncu, “Ben Malatyalıyım. Ailem burada. Yeni Malatyaspor büyük bir camia ve Malatya her zaman hedefimde vardı. Küçüklüğümden beri taraftarıyım. Bunu çevremdeki herkes çok iyi bilir. Yeni Malatyaspor’un formasını büyük bir gururla taşıyacağım. Allah’ın izniyle bu sezon şampiyon olacağız” dedi.

“4 SENE AMATÖRDE OYNADIM”

Sığırcı, Yeşilyurt’ta 4 sene amatörde forma giydiğini anımsatarak, şunları söyledi: “Amatör’de oynarken, Malatya’dan talipliler vardı. Malatyaspor PAF takımından da teklif almıştım. Ama dışarıyı ben tercih ettim. Çünkü altyapısı sağlam olan bir kulübe gitmek istedim. Neticede gittim. Benim için hayırlısı böyleymiş. İyi yerlere geldik. Yine dönüp dolaşıp geldiğimiz yer Malatya. İnşallah bu sene güzel şeyler olacak.”

Takımda iyi bir ortam olduğunu dile getiren genç futbolcu, “Takıma ilk geldiğim gün futbolcu arkadaşlarım çok iyi yaklaştılar. Feyyaz hoca ile çalışmak bizim için çok büyük bir şans. Zamanında milli takımda da görev yaptı ve şuanda bizim hocamız. Bizim için güzel olacak. Lider Ümraniyespor puan kaybetti ve bizim puan almamız lazım. Bir maç eksiğimiz var. Elimizden gelen her şeyi yapacağız” şeklinde konuştu.