YMS Puanla Başladı:0-0

2. Lig Beyaz grupta sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Yeni Malatyaspor, deplasmanda Konya Anadolu Selçukluspor takımı ile karşı karşıya geldi ve 0-0 sonuçlanan maçtan 1 puan çıkardı. Maçta ev sahibi takım daha etkili futbol sergiledi.



STAT: Konya Atatürk



HAKEMLER: Serkan Tokat, Mert Türk, Hilmi Alper Şenkal



ANADOLU SELÇUKLUSPOR: Ahmet Sabri, Mehmet, Rıfat, Volkan, Fikret, Uğur, Serbay (Yaser dk. 90+2), Yusuf, Serhat (Abdülkerim dk. 80), İlhan, Kenan



YEDEKLER: Deniz, Göktuğ, Abdülkerim, Yaser, Ahmet Önay, Emre, Aykut



TEKNİK DİREKTÖR: Salih Eken



YENİ MALATYASPOR: Ziya, Ömer, Ercan, Erdal, Ramazan, Mustafa Cevahir, Sedat, Hacı Mustafa Karabulut, Muharrem dk. 46), Halil, Okan, Cihan (Emrah dk. 63)



YEDEKLER: Vedat, Gökhan, Türker, Hüzeyfe, Emrah, Yasin, Muharrem



TEKNİK DİREKTÖR: Gürses Kılıç



SARI KART: Serhat, Mehmet (Anadolu Selçukluspor), Halil (Yeni Malatyaspor)



MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Serbay’in ceza sahasına gönderdiği pası ceza sahası içerisinde kontrol eden Rıfat Erdem, sert bir vuruş yaptı ancak top üst direkten oyun alanına döndü.



24. dakikada Yusuf’un soldan ortasında penaltı noktası üzerinde Kenan Karışık, istediği kafa vuruşunu yapamayınca top auta çıktı.



38. dakikada Serbay, Yeni Malatyaspor savunması arasından sıyrılarak kaleci Ziya ile karşı karşıya kaldı. Serbay’in sert vuruşunda kaleci Ziya topu ayaklarıyla çıkardı.



43. dakikada Yusuf’un kullandığı frikikte top sağ üst direkten oyun alanına döndü.



56. dakikada Mustafa Cevahir’in kullandığı serbest vuruşta top, kaleci Ahmet Sabri’de kaldı.



78. dakikada Yusuf’un kullandığı serbest vuruşta top az farkla auta çıktı.



83. dakikada Serbay’in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Ziya topu kornere çeldi.



87. dakikada Ömer’in ceza sahası dışından sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.



Maçın son dakikalarında daha atak gözüken Yeni Malatya, gol kaydına muvaffak olamayınca maç 0-0 sonuçlandı.