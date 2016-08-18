YMS Taraftarları Elazığ’a Kan Vermeye Gitti

Elazığ Emniyet Müdürlüğü’ne PKK’lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırısı sonrası, yüzlerce kişi hastanelerdeki yaralılara kan vermek için kuyruğa girdi. Malatya Derebeyleri Taraftar Grubu da hain saldırısı sonrası Malatya’dan otobüslerle Elazığ’a giderek kan verdi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü’ne PKK’lı teröristler tarafından bomba yüklü araçlar gerçekleştirilen hain saldırı sonrası yaralıların kan ihtiyacının karşılanması için Malatyalı taraftarlar Elazığ’a gitti.

Terör saldırısı sonrası yaralılar için kan anonsu yapılmasının ardından Malatyalı taraftarlar, kan ihtiyacını karşılamak için merkezde toplanarak, otobüsle Elazığ’a gitti. Malatya Derebeyleri Taraftar Grubu, dernek üyelerine çağrıda bulunurken, taraftarlar Eski Malatya Belediye Meydanı’nda toplanıp, otobüslerle Elazığ’a gitti.

Derebeyleri Taraftar Grubu Derneği Başkanı Murat Soysal, “Elazığ’da meydana gelen şerefsizce saldırıda birçok yaralı olduğu bilgisini aldık. Elazığspor Dernek Başkanıyla görüştüm ve her gruptan kana ihtiyaç olduğunu öğrendim. Derebeyleri Taraftar Grubu olarak Elazığ’a kan vermeye gidiyoruz” dedi.

Soysal, taraftarlara çağrıda bulunarak, Elazığ’daki yaralılar için herkesi kan vermeye davet etti.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com