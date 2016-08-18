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Malatya Haber -

YMS Taraftarları Elazığ’a Kan Vermeye Gitti

YMS Taraftarları Elazığ’a Kan Vermeye Gitti
  • 18.08.2016
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Elazığ Emniyet Müdürlüğü’ne PKK’lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırısı sonrası, yüzlerce kişi hastanelerdeki yaralılara kan vermek için kuyruğa girdi. Malatya Derebeyleri Taraftar Grubu da hain saldırısı sonrası Malatya’dan otobüslerle Elazığ’a giderek kan verdi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü’ne PKK’lı teröristler tarafından bomba yüklü araçlar gerçekleştirilen hain saldırı sonrası yaralıların kan ihtiyacının karşılanması için Malatyalı taraftarlar Elazığ’a gitti.

Terör saldırısı sonrası yaralılar için kan anonsu yapılmasının ardından Malatyalı taraftarlar, kan ihtiyacını karşılamak için merkezde toplanarak, otobüsle Elazığ’a gitti. Malatya Derebeyleri Taraftar Grubu, dernek üyelerine çağrıda bulunurken, taraftarlar Eski Malatya Belediye Meydanı’nda toplanıp, otobüslerle Elazığ’a gitti.

Derebeyleri Taraftar Grubu Derneği Başkanı Murat Soysal, “Elazığ’da meydana gelen şerefsizce saldırıda birçok yaralı olduğu bilgisini aldık. Elazığspor Dernek Başkanıyla görüştüm ve her gruptan kana ihtiyaç olduğunu öğrendim. Derebeyleri Taraftar Grubu olarak Elazığ’a kan vermeye gidiyoruz” dedi.

Soysal, taraftarlara çağrıda bulunarak, Elazığ’daki yaralılar için herkesi kan vermeye davet etti.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

yms

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Yorumlar
  1. eyyup dedi ki:
    19 Ağustos 2016, 09:25

    işte bu gerçek taraftarlık

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  2. hakan karaduman dedi ki:
    18 Ağustos 2016, 21:46

    Böylesi bir olayda dahi prim yapmaya çalışmak yüzlerce yaralının kanı daha kurumadan gülümseyerek poz verip formalarla fotoğraf çektirmek malatyalı’ya yakışmamış. İlla bir şey yapılmak isteniyorsa sessizce gidilir ve gelinirdi. Maalesef holiganizm ve populizm toplumumuzun aşması gereken en büyük problemlerden birisi olmaya devam ediyor.

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    1. malatyalı dedi ki:
      19 Ağustos 2016, 10:29

      sosyal olaylarda yapılanlar gizli olmamalı ayrıca takıldığın yere bak. dünden beri sen hiç gülmedin mi…

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  3. Ferhat Kayış dedi ki:
    18 Ağustos 2016, 16:34

    Murat SOYSAL = ADAM
    Malatya ve Elazığ Kardeş Şehirdir.Allah Vatanımıza Milletimize Zeval Vermesin.

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  4. abdurrahman yıldız dedi ki:
    18 Ağustos 2016, 16:30

    Sizleri bu asil davranışınızdan dolayı canı gönülden kutluyorum gençler

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