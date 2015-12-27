YMS Tarsus’ta Moral Arıyor

Yeni Malatyaspor, ligin 28. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Tarsus İdman Yurdu karşılaşmasından 3 puanla ayrılarak, bay haftasına moralli girmek istiyor.

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup’ta maç fazlasıyla lider durumda bulunan sarı kırmızılılar, 28. haftada Pazar günü Tarsus İdman Yurdu ile deplasmanda karşılaşacak. Ligde son olarak Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalarak, büyük bir avantajı elinden kaçıran Yeni Malatyaspor’da teknik heyet ve futbolcular, Tarsus İdman Yurdu maçından galibiyetle ayrılarak, bay haftasına moralli girmenin hesaplarını yapıyor.

Yeni Malatyaspor, Tarsus İdman Yurdu ile 4. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 3 karşılaşmanın 2’sini Tarsus İdman Yurdu kazanırken, 1 karşılaşma ise Yeni Malatyaspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

2013-2014 sezonunun 14. haftasında Malatya İnönü Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Tarsus İdman Yurdu 2-1 kazandı. 31. haftada Tarsus’ta oynanan karşılaşmayı ise Tarsus İdman Yurdu 3-2 kazandı.

2014-2015 sezonun ilk yarısında Malatya İnönü Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor, Onur Kalafat’ın 83. dakikada attığı golle 1-0 kazanmıştı.

-Yeni Malatyaspor seyircisi alınmayacak-

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup’ta 1 Mart’ta Tarsus’ta oynanacak olan Tarsus İdman Yurdu-Yeni Malatyaspor maçında, Yeni Malatyaspor taraftarı stada alınmayacak.

Tarsus İlçe Spor Güvenlik Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantı sonrasında, 1 Mart’ta Tarsus’ta oynanacak olan Tarsus İdman Yurdu-Yeni Malatyaspor karşılaşmasında, Yeni Malatyaspor taraftarının stada alınmaması yönünde karar verildi.

Yeni Malatyaspor Kulübüne gönderilen toplantı tutanağında, “İlçemiz Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü ile Yeni Malatyaspor Kulübü arasında düzenlenen müsabakalarda sportmenliğe yakışmayan davranışların hem Tarsus İlçesine hem de Malatya iline zarar verdiği, iki takım arasında daha önce yaşanan olaylar neticesinde açılan davaların kararının henüz sonuçlanmaması, bu olaylarda Yeni Malatya taraftar grubuna henüz cezai işlem yapılmaması, taraftar profilleri, takımların puan durumları, müsabaka ile ilgili duyumlar yönünden yapılan inceleme sonucu müsabakanın seyir güvenliğine yönelik aykırı davranışların olabileceğinin anlaşılması üzere, iki takımın taraftarları arasındaki sportmenlik dışı davranışların önüne geçilebilmesi için 2014-2015 sezonu futbol müsabakalarında hiç taraftar organizasyonunun yapılmaması, aynı zamanda da futbol müsabakalarından önce taraftar derneklerine de bilgi verilerek, taraftar götürülmemesi; bu doğrultuda Spor Toto 2. Lig Beyaz Grubu 2. devre 28. haftasında ilçemiz şehir stadında oynanacak olan Tarsus İdman Yurdu-Yeni Malatyaspor futbol müsabakasında sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi açısından, hiçbir Yeni Malatyaspor taraftarının stadyuma alınmamasına, misafir seyirci tribünün boş bırakılmasına bu kararın ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesine karar verilmiştir” denildi.