YMS Tokat’tan Puan Çıkardı:1-1
Yeni Malatyaspor, deplasmanda Tokatspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1’lik skorla son buldu.
STAD: Gaziosmanpaşa
HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Turgay Emre Memişoğlu, Abdullah Bora Özkaya
TOKATSPOR: Mehmet, Alihan, Oğuz, Furkan, Ercan, Haluk, Vedat, Veysi, Ozan, Taylan, Hacı
YENİ MALATYASPOR: Vedat, Gökhan, Emrah, Erdal, Ramazan, Mustafa Cevahir (Dk.46 Ercan), Yılmaz, Yasin, Mehmet (Dk.57 Halil Çelik), Okan (Dk.74 Hacı Mustafa), Eren
GOLLER: Alihan (dk. 51) (Tokatspor), Emrah (dk. 55) (Yeni Malatyaspor)
SARI KARTLAR: Yasin, Erdal (Yeni Malatyaspor)
51. dakikada Tokatspor Alihan’ın golüyle öne geçti:1-0
55. dakikada Emrah, Yeni Malatya’nın beraberlik golünü kaydetti:1-1
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
FOTO: İHA
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