YMS Ulusal Kulüp Lisansı Aldı

PTT 1. Lig’de ikinci sezonunu yaşayacak olan Yeni Malatyaspor, ‘Ulusal Kulüp Lisansını’ aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Lisans Kurulu, Ulusal Lisans Sistemi kapsamında yaptığı değerlendirmeler sonucunda daha önce ‘Ulusal Kulüp Lisansı’ vermediği Yeni Malatyaspor için ek süre vermişti.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında değerlendirmelerde bulunarak, yapılan incelemeler sonucunda en üst 3 lig olan Spor Toto Süper Lig, PTT 1. Lig ve Spor Toto 2. Lig’deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Hukuki, Sportif, Altyapı, Personel ve Mali Kriterlere göre iki defa değerlendirmede bulundu.

PTT 1. Lig’de ilk sezonunun ardından ikinci sezon hazırlıklarını sürdüren ancak ilk iki değerlendirme sonrası Ulusal Kulüp Lisansını alamayan Yeni Malatyaspor, para cezası ile birlikte 30 gün ek süre aldı.

Yeni Malatyaspor’un ilk iki değerlendirmede gerekli kriterleri yerine getirdiği ancak Malatya İnönü Stadı’nın ışıklandırmasından kaynaklanan sorun nedeniyle Ulusal Kulüp Lisansını alamadığı öğrenilmişti. Stat ışıklarının aydınlatma gücünü yükselten kulüp, Ulusal Kulüp Lisansını almayı başardı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi