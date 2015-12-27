YMS’de 4 İsim Konuşuluyor

Spor Toto 2. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor’da başkanlık bilmecesi sürüyor.

7 Haziran’da olağanüstü genel kurulunu yapacak olan Yeni Malatyaspor’da, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın oluşacak yönetimle ilgili karar vermesi bekleniyor.

Olağanüstü genel kurula sayılı günler kala Yeni Malatyaspor’da göreve gelecek olan yönetimle ilgili net bir açıklama yapılmadı. Başkanlık için iş adamları Ali Galip Şahin, Cemal Turgut ve Hulusi Porgalı’nın yanı sıra bir dönem kulübün başkanlığını yapan Mehmet Emin Katipoğlu’nun isimleri gündemdeki yerini koruyor.işadamı Hulisi Porgalı’nın, 7 Haziran’da yapılacak olan olağanüstü genel kurulda yönetime talip olacağı öğrenildi.

Porgalı’nın, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile bir görüşme yaptığı ve bu görüşmenin ardından çalışmalara başladığı kaydedildi. Mevcut yönetimde Asbaşkan olarak görev alan Porgalı’nın, Başkan Çakır ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiği ve yönetim için listesinin hazır olduğu belirtildi.