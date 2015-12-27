YMS’de Kupa Maçı Hazırlığı

Türkiye Kupası 3. turunda deplasmanda PTT 1. Lig ekibi Samsunspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, hazırlıklara başladı.

Ligde son olarak Tarsus İdman Yurdu’nu 1-0 yenen Yeni Malatyaspor, 29 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Samsunspor ile Türkiye Kupası 3. tur müsabakasına çıkacak.

Sarı-kırmızılılar, 2 günlük iznin ardından Malatya İnönü Stadı’nda kupa maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Mustafa Uğur’un yer almadığı antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Düz koşuyla tamamlanan antrenmana, hafif sakatlıkları bulunan defans oyuncusu Koray Şanlı, ön libero Ali Sakal ve orta saha oyuncusu Fatih Gül de katıldı.

KAHYA: “GALİBİYET SERİSİ YAKALAMAK İSTİYORUZ”

Takım kaptanı Ramazan Kahya, Tarsus İdman Yurdu galibiyetiyle bay haftasına girdiklerini ifade ederek, “Bir haftada 3 maç yaptık. Yoğun maç programının ardından bu haftayı dinlenerek geçireceğiz” dedi.

Tarsus İdman Yurdu karşısında iyi futbol oynayamamalarına rağmen istedikleri sonuçla sahadan ayrılmasını bildiklerini dile getiren Kahya, “Tarsus İdman Yurdu karşısında iyi mücadele edemedik. Dışarıdan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama zemin çok ağırdı. Ama Allah’a şükür iç sahada bileğimiz bükülmüyor. Galibiyetle bay haftasına girdiğimiz için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Kahya, Samsunspor ile kupa maçına çıkacaklarını kaydederek, “Bay haftasını en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Özellikle sakat futbolcu arkadaşlarımızın bir an önce takıma katılması adına bu dönem bizim adımıza çok önemli. Önümüzde Samsunspor ile oynayacağımız bir kupa maçı var. Bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladık. Kupa maçının ardından da Hacettepespor ile zorlu bir müsabakaya çıkacağız. Bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. İstediğimizi yaparsak, bu işi götürürüz” şeklinde konuştu.

“BU SEZON TARAFTARLARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ”

Taraftarların bu sezon kendilerine büyük bir destek verdiğini ifade eden tecrübeli futbolcu, “Taraftarlarımız bu sezon bizim her zaman yanımızda oldular. Takıma büyük bir destek veriyorlar. Bunu Tarsus İdman Yurdu maçında da gördük. Maç 0-0 iken bile bize sonuna kadar destek verdiler. Bizde Allah’a şükürler olsun onlara galibiyeti armağan ettik. Elimizden geldiği kadar takıma faydalı olmaya çalışıyoruz. Bizim ekmek paramız. Malatya’da 6’ncı yılım. Burada çok güzel ve kötü günlerim geçti. Bende elimden geleni sahada ortaya koymaya çalışıyorum. Malatya’yı da çok seviyoruz. Bir nevi Malatyalı olduğumu da söyleyebilirim. Takım arkadaşlarımızla beraber taraftarlarımızı bu sezon mutlu etmek istiyoruz. 2-3 yıldır hep Play-off’tan dönüyoruz. İnşallah bu sezon iyi bir hava yakalayıp, bir üst lige çıkmak istiyoruz. Bu sezon iyi bir havayla, taraftarlarımıza şampiyonluğu hediye etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.