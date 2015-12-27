YMS’de Sevinç Kareleri

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Yeni Malatyaspor’da, Körfez İskenderun Spor karşılaşmasında atılan goller sonrası yaşanan sevinçler büyük alkış aldı.

Yeni Malatyaspor, ligin 16. haftasında Malatya İnönü Stadı’nda Körfez İskenderun Spor’u 5-0 yenerek, grupta yeniden zirveye yerleşti.

Bu sezon en farklı galibiyetini alan sarı-kırmızılılarda, atılan goller sonrası yaşanan sevinç gösterileri, taraftarlardan büyük alkış aldı.

Yeni Malatyaspor’un ilk golünü atan forvet oyuncusu Aydın Çetin, attığı gol sonrası maraton tribünündeki taraftarlara koştu. Gol sevincini taraftarlarla birlikte yaşayan Aydın’ın parmaklarıyla ‘beş’ yaptığı dikkatlerden kaçmadı.

Sarı-kırmızılıların ikinci golünü ise sağ kanat oyuncusu Hüseyin Kar attı. Golün pasını veren Aydın Çetin ile golü atan Hüseyin Kar, ikinci gol sonrası çocuklar gibi sevindi.

Yeni Malatyaspor’un üçüncü golünü sol kanat oyuncusu Ramazan Kahya kaydetti. Körfez İskenderun Spor ceza alanına topu taşıyan ve sol çaprazdan güzel bir vuruşla topu ağlara gönderen Kahya, golü eşi ve çocuklarına armağan etti. Gol sonrası eşinin ve çocuklarının oturduğu tribünü işaret eden tecrübeli futbolcu, daha sonra teknik heyet ve futbolcularla kenetlendi.

Sarı-kırmızılıların dördüncü golünü tecrübeli golcü Aydın Çetin attı. Çetin, gol sevinci sonrası Emre Öztürk, Ersin Veli, Ramazan Kahya, Koray Şanlı ve Fatih Gül ile birlikte secdeye eğildi.

Yeni Malatyaspor’un son golündeki sevinç ise taraftarları kahkahaya boğdu. Sarı-kırmızılıların son golünü orta saha oyuncusu Serkan Çalık kaydetti. Forvet oyuncusu Aydın Çetin ile sağ kanat oyuncusu Emre Öztürk, akıl dolu bir gole imza atan Serkan Çalık’ı bebek gibi sallayarak, golü kutladı.