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Malatya Haber -

YMS’de Sezon Açılışı Cumartesi

YMS’de Sezon Açılışı Cumartesi
  • 27.12.2015
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Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Yeni Malatya Spor, sezon açılışını Cumartesi günü yapacak.

2010-2011 sezonunun açılışını gerçekleştirecek olan sarı siyahlı takımda yönetim, açılış programıyla ilgili bir toplantı yaptı. Buna göre; Cumartesi günü saat 20.00’da takım Malatya İnönü Stadı’na gelecek. Statta gerçekleştirilecek açılış konuşmaları sonrası teknik heyet ve futbolcuların tanıtımı yapılacak. Sezon açılışı kapsamında son olarak Elazığspor ile bir dostluk maçı oynanacak.

Sezon açılışıyla ilgili bilgi veren Yeni Malatya Spor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, “Yeni sezon açılışımızı gerçekleştireceğiz. Mütevazi bir program yaptık. Sezon açılışı kapsamında Elazığspor ile bir dostluk maçı oynayacağız. Bu maç dostluğumuzun pekişmesi adına da çok iyi olacak. Bizim teklifimize Elazığspor yönetimi de bir jestle karşılık verdi. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

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