YMS’de Tempo Arttı
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Yeni Malatyaspor’da, teknik heyet oyun sistemi üzerinde duruyor.
Bolu Koru Otel’de ikinci etap kamp çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor’da, teknik direktör Mustafa Uğur, futbolcuları askeri eğitime tabi tutuyor. 22 Ağustos’ta sona erecek olan kamp çalışmaları kapsamında takımı lige en iyi şekilde hazırlamak isteyen tecrübeli teknik adam, futbolcularla yakından ilgileniyor. Hücuma dayalı bir sistem üzerinde duran Uğur, kanat ve forvet oyuncularına sürekli uyarılarda bulunuyor.
Kafasındaki sistemi yavaş yavaş oturtan teknik direktör Mustafa Uğur, hazırlık maçlarında bütün oyunculara şans vererek, futbolcuların performanslarına da bakma şansını buluyor. Kamp çalışmaları çerçevesinde eksikleri gidermek isteyen tecrübeli teknik adam, lige kadar takımı hazırlamak istiyor.