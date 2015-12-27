YMS’de Yeniden Topbaşı

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Yeni Malatyaspor, devre arası kamp çalışmalarına devam etti.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Yeni Malatyaspor’da, futbolculara verilen bir günlük izin sona erdi. İznin ardından takım günü çift antrenmanla geçirdi.

Teknik direktör Mert Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana yeni transferler Rahman Oğuz Kobya ile Şahinali Terzi de katıldı. Royal Wings Otel’in Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanlar sırasında futbolcuların keyifli ve istekli oldukları öğrenildi. Teknik direktör Mert Korkmaz, futbolcularını ligin ikinci yarısına hem fiziksel hem de psikolojik olarak hazırlıyor.

Öte yandan sağ dizinin alt kısmında küçük çaplı yırtık oluşan tecrübeli orta saha oyuncu Fahri Tatan’ın Antalya’da tedavisinin devam ettiği bildirildi.