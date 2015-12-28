YMS’nin Cumhuriyet Kutlaması
PTT 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor’un teknik heyeti ve futbolcuları, Türk Bayrağı açarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.
Teknik Direktör İrfan Buz, sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğrafla birlikte ‘Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun’ mesajını paylaştı.
Türk Bayrağı’nın açıldığı fotoğraf karesinden teknik heyet ile birlikte futbolcuların tamamı da yer aldı.
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