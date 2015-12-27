YMS’nin Galibiyet Hesabı

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yeni Malatyaspor, ligin ilk haftasında Konya ekibi Anadolu Selçukluspor ile Pazar günü oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.



Ligin ilk haftasında 9 Eylül Pazar günü deplasmanda Konya temsilcisi Anadolu Selçukluspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor.



Anadolu Selçukluspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yapan sarı kırmızılı takım kampa girdi. TFF Antrenman sahasında Teknik Direktör Gürses Kılıç yönetiminde son çalışmasını yapan Yeni Malatyaspor’da eksik ya da sakat oyuncu bulunmuyor.



Sarı kırmızılı takım 2 sezondur lige puan kayıplarıyla başladı. 2 sezondur lige deplasmanda başlayan Yeni Malatyaspor, 2 karşılaşmada bir mağlubiyet, bir de beraberlik aldı. Yeni Malatyaspor, 2010-2011 sezonunda ligin ilk haftasında deplasmanda İskenderun Demirçelikspor’a 2-0 mağlup olmuştu. Sarı kırmızılı takım 2011-2012 sezonunun ilk haftasında deplasmanda İstanbul ekibi Tepecikspor ile 1-1 berabere kaldı.



Öte yandan Konya Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşmanın hakemleri belli oldu. Ligin iki iddialı ekibinin karşılaşmasını Serkan Tokat yönetecek. Tokat’ın yardımcılıklarını Mert Türk ile Hilmi Alper Şenkal yapacak. Karşılaşmada Tolga Şinoforoğlu ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

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