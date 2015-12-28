YMS’nin Gurbetçisi

PTT 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor’un gurbetçi futbolcu Cihan Cayan Duman ile anlaştığı öğrenildi.

Yeni sezonla ilgili transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor’un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Cihan Cayan Duman ile her konuda anlaştığı, genç oyuncunun resmi sözleşmeyi imzalayacağı kaydedildi.

Azad Filiz’den sonra ikinci transferini gerçekleştiren sarı kırmızılılar, gurbetçi futbolcu Duman’ı kadrosuna kattı. 20 yaşındaki futbolcu sosyal medya üzerinde kendi sayfasında Yeni Malatyaspor ile anlaştığını duyurdu.

PSV ve Galatasaray’ın da yakından ilgilendiği orta saha oyuncusu, sosyal medyada Yeni Malatyaspor kaşkolü ile poz verdi.

-Futbola 4 yaşında başladı-

Futbol oymaya 4 yaşında babası sayesinde başlayan Duman, 2010 yılında SV Bergisch Gladbach 09 kulübünde forma giydi.

Gremberg-Humboldt, Deutz 05 ve VFL Leverkusen takımlarında da futbol oynayan genç orta saha oyuncusu, U17 Bundesliga Ligi’nde de forma giydi.

Orta saha oyuncusunun hızlı oluşu ve uzaktan attığı sert şutlar en büyük özelliği olarak ön plana çıkıyor.

Fırsat bulduğu anlarda her mesafeden gol atmaya çalışan genç futbolcu, milli formayı giymeyi çok istediğini ifade ediyor.

Duman, Portekizli futbolcu Nani’yi kendisine örnek aldığını kaydederken, geçmişte verdiği bir röportajında kendisini sürekli geliştirdiğini belirtmişti.