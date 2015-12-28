YMS’nin İstanbul Zaferi:0-1
Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşılaştığı Centone Karagümrük’ü Aydın’ın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti ve puan farkını artırarak liderliğini sürdü. Grupta zirveyi ilgilendiren karşılaşmalardan Pendik- Tarsus İdmanyurdu maçı 0-0 sonuçlandı. Ümraniyespor, deplasmanda İskenderun’u 2-1 yendi. Yeni Malatyaspor, her iki takımla arasındaki puan farkını 4’e çıkardı.
STAD: Vefa İstanbul
HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Uygar Bebek, Muhammet Yumak, Yasin Kol
CENTONE KARAGÜMRÜK : Akın Alkan, Erhan Kara, Anıl Sarak, Erdinç Çepoğlu, Halil Uysal (Dk. 25 Metin Sevinç) (Dk.44 Nihat Yılmaz), Ali Kucık, Serdar Dursun, Alp Eren Kabak, Kaan Güdü, Berke Bıyık, Bahri Can Avcı
YENİ MALATYASPOR : Vedat Kapurtu, Koray Şanlı, Ali Sakal, Ramazan Kahya, Emrah Kol (Dk.74 Hüseyin Kar), Serkan Çalık, Vedat Budak (Dk.76 Emre Toraman), İrfan Başaran (Dk.87 Fatih Gül), Ersin Veli, Onur Kalafat, Aydın Çetin
GOL: Dk.78 Aydın Çetin (Penaltı- Yeni Malatya)
SARI KARTLAR: Anıl Sarak, Ali Kucık (C.Karagümrük)
8. dakikada; Ramazan Kahya’nın atağında tehlikeyi Karagümrük savunması uzaklaştırdı.
13. dakikada; Anıl Sarak’ın vuruşunda top Yeni Malatyaspor savunmasında kaldı.
17. dakikada; Emrah Kol’un sert vuruşunda topu Erdinç Çepoğlu uzaklaştırdı.
21. dakikada; İrfan’ın pasında topla buluşan Serkan Çalık sert vurdu, topu Kaleci Akın kornere çeldi. Yeni Malatyaspor’un köşe vuruşu sonuçsuz kaldı.
26. dakikada; Yeni Malatyaspor’dan Serkan Çalık’ın atağında, Erdinç Çepoğlu topu taça göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı.
32. dakikada; Ali Kucık’in Yeni Malatyaspor kalesine yakın bir yerden gerçekleştirdiği atağında Ramazan Kahya topu uzaklaştırdı.
37. dakikada; Aydın Çetin’in kafayla vuruşunda top Karagümrük savunmasında kaldı.
39. dakikada; Yeni Malatyaspor’un serbest vuruşunda top üst diğere çarparak oyun alanına düştü. Karagümrük savunması topu uzaklaştırdı.
46. dakikada; Nihat Yılmaz’ın atağını Yeni Malatyaspor savunması engelledi.
50. dakikada; Yeni Malatyaspor kalecisi Vedat topa iki hamlede tutarak tehlikeyi engelledi.
52. dakikada; Yeni Malatyaspor’dan İrfan Başaran’ın etkili serbest vuruşunda top oyun dışına çıktı.
57. dakikada; Emrah Kol’un etkiliği atağında Karagümrük savunması topu kornere gönderdi. Yeni Malatyaspor etkili bir atağını değerlendirmedi.
64. dakikada; Karagümrük’ün kaleye çok yakın bir yerden kullandığı serbest vuruşta, Koray topu uzaklaştırdı.
78. dakikada; Yeni Malatya atak geliştirdi. Hüseyin Kar’ın ortaladığı topa, cezaalanında Erhan elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Aydın Çetin’in kullandığı penaltı atışında top filelerle buluştu. 1-0
82. dakikada; Serkan Çalık’ın etkili atağında, rakip takımın savunması topu uzaklaştırdı.
90. dakikada; Hüseyin Kar’ın sert vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
Kaynak : Yeni Malatya Gazetesi
Foto: İHA