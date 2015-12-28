YMS’nin Listesinde Kimler Var?

PTT 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor’un transfer listesinin kabarık olduğu öğrenildi.

Teknik Direktör olarak Yücel İldiz’le anlaştıktan sonra Kartalspor’dan orta saha oyuncusu Azad Filiz’i renklerine bağlayarak ilk transferini gerçekleştiren PTT 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, teknik direktör Yücel İldiz’in transfer listesinde yer alan diğer isimlerle de görüşmelere başladı.

İldiz’in alınmasını istediği oyuncular arasında bir dönem Malatyaspor forması da giyen Hakan Söyler’in yanı sıra, Hakan Özmert, Birol Hikmet ve Özgürcan Özcan gibi isimlerin bulunduğu öğrenildi. İldiz’in kaleci arayışları çerçevesinde Karabük’te birlikte çalıştığı Vjekoslav Tomić’i önerdiği kaydedildi. 31 yaşında ve 1.90 cm boyundaki tecrübeli kaleciyle görüşmelere başlandığı bildirildi.

Yeni Malatyaspor yönetimi iç transferde de görüşmelerini sürdürüyor. Şampiyon kadrodan en fazla 10 kişiyi yeni sezonda bünyesinde barındıracak olan Yeni Malatyaspor’da; İrfan Başaran, Serkan Çalık, Hüseyin Kar, Ramazan Kahya, Ali Sakal, Vedat Kapurtu, Sadık Çiftpınar, Samed Kartal, Osman Fırat, Koray Şanlı ve Vedat Budak’ın kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.