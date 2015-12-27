YMS’ye 24.9 Milyon Harcanmış

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Yeni Malatyaspor’da kulüp başkanı Ertan Mumcu, Yeni Malatyaspor’un 4 sezondur yer aldığı Spor Toto 2. Lig’de 24 milyon TL para harcadığını bildirdi.

Mumcu, takımın gelir ve gider tablosuyla ilgili açıklamada bulundu. Malatya Belediyesi Esenlik Şirketinin 4 yılda Yeni Malatyaspor’a toplamda verdiği paranın 13 milyon 915 bin TL olarak gerçekleştiğini kaydeden Mumcu, bazı medya organlarında Malatya Belediyesi’nin 40-50 milyon TL para harcandığının yazılmasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Yeni Malatyaspor kulübü gelir gider tablosunun kulüpten temin edilebileceğini belirten Mumcu, şunları söyledi:

“2010-2011 yılında toplam giderin 4 milyon 590 bin 290 TL 52 kuruş, 2011-2012 yılında toplam giderin 4 milyon 976 bin 702 TL 74 kuruş, 2012-2013 yılında toplam giderin 8 milyon 947 bin 693 TL 87 kuruş, 2013-2014 sezonunda da toplam giderin 6 milyon 471 bin 448 TL 42 kuruş harcandı. 4 yılın toplamında ise 24 milyon 986 bin 135 TL 55 kuruş kulübün gideri oldu.”