YMS’ye Destek Ziyareti

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Yeni Malatyaspor’a, Malatya derneklerinden destek verildi.

Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) Ankara Şube Başkanı Kamil Göksu, Yeni Malatyaspor’un Kocaeli Kartepe’deki kamp çalışmalarında ziyaret etti.

Başkan Kamil Göksu yaptığı ziyaretinde Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Şahin Özer ve Kulüp İdari Menajeri Cengiz Günaydın ile birlikte hazırlık maçını izlediler.

Maçtan sonra MASTÖB Ankara Şube Başkanı Kamil Göksu yaptığı açıklamada, “Büyükşehir olmuş bir ilin takımının bu liglerde olması tüm Malatyalılar gibi beni de üzüyor.Takımımızı sezon başlamadan ziyaret edip moral vermek istedim. Burada tüm sivil toplum örgütlerine önemli görevler düşüyor. Şehrimizin takımın başarılı olması için birtakım aktivitelerle destek olmaları lazım. Bu başarı sadece birkaç yöneticinin gayretleriyle olacak gibi değil. Yöneticiler gece gündüz çapa sarf ettiklerini görüyorum. Başarı topyekün hareket edince sonuç alınır. Toplumun bütün kesimleri artık takımımızın gurubunda şampiyon olarak çıkması için destek olmaları gerektiğine inanıyorum” dedi.

Başkan Göksu, daha sonra Teknik direktör Özcan Kızıltan ve takım kaptanı Ramazan Kahya ile görüşerek başarılar diledi.

BİR GÜNLÜK İZİNDEN SONRA..

Bu arada Yeni sezon hazırlıklarını Kocaeli Kartepe’de sürdüren Yeni Malatyaspor’da, takım bir günlük iznin ardından çalışmalarına devam etti.

Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirilen ilk etap kamp çalışmasında güç depolayan sarı kırmızılılar, Kartepe’de taktik çalışmalara ağırlık veriyor. Yeni sezonda daha çok koşan ve mücadele eden bir takım oluşturmayı hedefleyen teknik direktör Özcan Kızıltan, özellikle oyun sistemi üzerinde duruyor.

Hazırlık karşılaşmalarında futbolcuların ortaya koyduğu performans ve mücadeleden memnun olan Kızıltan’ın Kartepe kampında futbolcularla yakından ilgilendiği kaydedildi.

Sarı kırmızılı takımın ikinci etap kamp çalışmaları 24 Ağustos’ta sona erecek. Takım, 2 günlük iznin ardından Malatya’da toplanarak, İstanbul ekibi Sarıyer ile deplasmanda oynayacağı lig karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.