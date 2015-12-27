YMS’ye Şok Haber!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Yeni Malatyaspor’a, geçtiğimiz Pazar günü İstanbul’da oynanan ve 1-1 sonuçlanan Sarıyer maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle bir maç seyircisiz oynama cezası verildi.

PFDK’nın Perşembe günü yaptığı toplantıda alınan kararlar TFF’nin resmi internet sitesinde yayınlandı. Yayınlanan kararda Yeni Malatyaspor’a ilişkin ceza, “..YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 08.09.2013 tarihinde oynanan SARIYER – YENİ MALATYASPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 51/3. Maddesi uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,..” ifadesiyle açıklandı.

Cezanın Yeni Malatyaspor Kulübü’ne tebliğ edilmesinin ardından, Cuma günü kulübün savunma yapıp cezanın kaldırılması için itirazda bulunacağı, itirazın kabul edilmemesi halinde, önümüzdeki Pazar günü İnönü Stadı’nda yapılacak olan Gümüşhanespor maçında uygulanacağı öğrenildi.

FOTOĞRAF: İstanbul Yusuf Ziya Öniş Stadı’nda oynanan Sarıyer- Yeni Malatyaspor maçını izleyen Yeni Malatya taraftarlarından bir grup