“Yoğun Bakımda Değilim, Çalışıyorum!”

Malatya Berberler Odası’nın 9 Ocak Salı günü yapılacak olan seçimi için aday olan oda eski başkanı Nedim Ekici, kendisi hakkında “Yoğun bakımda, hasta” şeklinde algı oluşturulduğunu bildirerek, “İşimin başındayım ve adayım. ” dedi.

Ekici; kendisinin 2005-2013 yılları arasında oda başkanlığı yaptığını hatırlatarak; “2013 yılındaki seçimde yeni yönetim geldi, kendilerini tebrik ettik. Bu yıl yeniden seçim var. 9 Ocak Salı günü seçim yapılacak. Ben tekrar adayım. Sadece yanlış konuşulmasın ve dedikodu yapılmasın. Belgesi olan konuşsun, bir yanlış varsa o belgeyi de götürüp şikayetçi olsunlar. Ben belgeyle konuşacağım, mahkeme kararları ile konuşacağım ve o belgeleri açıklayacağım. Ben yönetimde bulunduğum süre içinde her hangi bir yargı kararı ile ceza almadım. Beni usulsüzlükle suçlayanların kendileri Ağır Ceza Mahkemesi’nde usulsüzlükten ceza aldı. Ben belgeleri genel kurulda üyelerimizin bilgisine sunacağım.” şeklindeki ifadeleri ileri sürdü.

Ekici, “Oda seçimlerinde tüm üyeler yönetime aday olabilir. Bu hukuki bir haktır. Biz esnafız seçimimizi yaparız, kazanını tebrik eder kucaklaşırız. Bu seçimde böyle olacaktır. Ama benim hakkımda algı oluşturuyorlar; ‘ Ben yoğun bakımdaymışım, yoğun bakımdan çıkamazmışım.” Allah’a çok şükür bir rahatsızlık geçirdim, olabilir. Herkesin başına gelebilir. 5 dakika sonra ne olacağımız belli değil. Ben iyiyim. Dükkanımdayım, üyelerimizi geziyorum.” diye konuştu.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com