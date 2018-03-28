“Yoğun Katılım Bizi Memnun Etti”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla düzenlenen “Su ve Hayat” konulu Şiir, Kompozisyon ve Resim yarışmasının ödül töreni, MASKİ Genel Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi.

Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut “MASKİ’nin yürütmüş olduğu çalışma ile suyun hayatımızdaki yerinin bir kez daha farkında olduk. İnşallah toplumun genelinde yansıyarak bu durumun önemi anlaşılmış olur. Toplumlar, medeniyetler suyun bulunduğu yerlerde nüfus etmişlerdir. Su o kadar önemlidir ki; insanın ve tüm canlıların yaşam kaynağı olmakla birlikte medeniyetlerinde doğuşudur. Bu yüzden güçlü bir medeniyetin güçlü bir geleceğin oluşması için suyun önemini çok iyi kavramamız gerekiyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Demir, “Dünya su günü nedeniyle, Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, su bilincini arttırmak ve farkındalık oluşturmak adına çok güzel bir çalışma hazırlamışlardı. Sağolsunlar bizimle iletişim kurdular. Bizde öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz aracılıyla bugüne katkı sunmak adına çalışmalar yaptık. Öğrencilerimize resim, kompozisyon ve şiir dallarında yarışmalar düzenlediler. Öğrencilerden gelen eserler 1 hafta boyunca değerlendirildi. Bu programı düzenleyen MASKİ Genel Müdürlüğümüze ve çalışanlarına, yarışmaya katılımlarından dolayı da idareci öğretmen arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir de şunları söyledi:

“Bu kadar yoğun bir katılım olması Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bizleri çok mutlu etti. İçinde bulunduğumuz sene olarak son 44 yılın en kurak yılını yaşadık. Yağışlar bize su, gıda olarak geliyor. Yaşamımızın bir parçası, önümüzdeki yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle su miktarının daha da azalacağı konuşuluyor. Bizler geleceğimizin teminatı gençlerimizin bu su ile ilgili kıtlık serüvenine alışmış olmamız gerekiyor. Küresel ısınmadan en fazla etkilenecek 3 ülkelerden biriyiz. İlimizde bu kuraklıktan etkilenecek coğrafyada yer alıyor. 2100’lü yıllara kadar havanın 5 derece kadar ısınacağından, ülkemizin Kuzey Afrika, çöl iklimine dönüşeceğinden bahsediliyor. Peki, ne yapmak gerekiyor? Ülkemizin durumuna baktığımızda; kişi başı yaklaşık 1400 lt/sn su ile su sıkıntısı yaşayan ülke durumundayız. Bu değer 1000 lt/sn altında olan ülkeler su fakiri olarak adlandırılıyor. Nüfusumuzun artışı, suyun kirlenmesiyle beraber 2030’lu yıllarda maalesef su fakiri ülke konumuna geçme durumuyla karşı karşıyayız. Gençlerimizin bu konuda, bu tarz bir yarışmaya hevesli, ilgili olması hasetten bizleri memnun etmiştir. Geleceğimiz bu gençlerin üzerine kuracağız. İnşallah gençlerimiz bu kötü senaryoları kendi çalışmalarıyla hâkim olacaklar ve bu kötü senaryoyu düzelmiş olacaklar.”

DERECEYE GİRENLER

Kompozisyon Dalında Dereceye Giren Öğrenciler:

Birinci : Melisa Kuzu – Kernek Anadolu Lisesi

İkinci : Rabia Güngörü – Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi

Üçüncü: Şeyma Hatun Kılıç – Kernek Anadolu Lisesi

Şiir Dalında Dereceye Giren Öğrenciler:

Birinci : Hayrunnisa Yaşa – Topsöğüt Akpınar İ.H.O

İkinci : Kardelen Pektaş – Doğanşehir Atatürk Ortaokulu

Üçüncü: Sibel Köroğlu – Necatibey Ortaokulu

Resim Dalında Dereceye Giren Öğrenciler:

Birinci : Hazel Ahsen Koç – Mustafa Avni Cüre İlkokulu

İkinci : Çağla Şener – Özel Malatya Doğa Koleji

Üçüncü: Hayrunnisa Özdemir – Şehit Koray Seçkin İlkokulu

Bülten- malatyahaber.com