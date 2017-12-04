Yoğun Sis Etkili Oldu
Malatya’da bir süredir etkili olan yoğun sis, hava ve kara ulaşımını olumsuz etkiledi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya’da gece saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin il merkezi ve çevresinde 20 metreye kadar inmesi ulaşımını olumsuz etkiledi.
Yoğun sis dolayısıyla İstanbul Atatürk Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı ile Malatya arasında yapılacak iç hat seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği ve bu seferlerin sisin etkisini kaybetmesi halinde gerçekleştirilebileceği belirtildi.
iha
FOTOĞRAFLAR: Valilik binası çevresinden
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