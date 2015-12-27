YÖK de Kabul Etti
İnönü Üniversitesi’nde Yabancı Diller Yüksek Okulu açılmasına ilişkin üniversite senato kararına Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’ten onay verildiği, yasalaşma prosedürünün devam ettiği bildirildi.
Üniversiteden konuya ilişkin şu bilgi verildi:
“Üniversitemizde Yabancı Diller Yüksekokulunun açılması için yürütülen çalışmalar önemli bir gelişme kaydetti. Üniversitemiz senatosunun 10.06.2009 tarihli oturumunda Yabancı Diller Yüksekokulu açılması teklifi kabul edilerek Yüksek Öğretim Kurulunun onayına gönderilmişti. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanan bu teklifimizin, yasalaşma prosedürü devam etmektedir.”
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