Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Yol Ekibine Ziyafet

Yol Ekibine Ziyafet
  • 27.12.2015
  • 0

Doğanşehir Belediye Başkanı Hanifi Bayram, ilçedeki duble yol çalışmasına katılan işçilere ve Karayolları yöneticilerine yemek verdi.

Doğanşehir ilçesinin giriş ve çıkışında duble yol çalışmalarının başlaması nedeniyle Doğanşehir Belediye Başkanı Hanifi Bayram işçilere yemek verdi. Doğanşehir Özel İdare Müdürlüğü’ne bağlı Bakımevi’nde verilen yemeğe; Doğanşehir Kaymakamı Cevdet Atay, Belediye Başkanı Hanifi Bayram, Garnizon Komutanı Tolga Baş, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Kılıç, Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Turan Gülhaş ile kalabalık bir topluluk ve işçiler katıldı.

Belediye Başkanı Hanifi Bayram, “Doğanşehir giriş ve çıkış yollarının hem ihalesi yapıldı hem de inşaata başlandı. Bir aksilik olmazsa 110 gün sonra açılışını yapacağız” dedi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."