Yol Ekibine Ziyafet

Doğanşehir Belediye Başkanı Hanifi Bayram, ilçedeki duble yol çalışmasına katılan işçilere ve Karayolları yöneticilerine yemek verdi.

Doğanşehir ilçesinin giriş ve çıkışında duble yol çalışmalarının başlaması nedeniyle Doğanşehir Belediye Başkanı Hanifi Bayram işçilere yemek verdi. Doğanşehir Özel İdare Müdürlüğü’ne bağlı Bakımevi’nde verilen yemeğe; Doğanşehir Kaymakamı Cevdet Atay, Belediye Başkanı Hanifi Bayram, Garnizon Komutanı Tolga Baş, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Kılıç, Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Turan Gülhaş ile kalabalık bir topluluk ve işçiler katıldı.

Belediye Başkanı Hanifi Bayram, “Doğanşehir giriş ve çıkış yollarının hem ihalesi yapıldı hem de inşaata başlandı. Bir aksilik olmazsa 110 gün sonra açılışını yapacağız” dedi.