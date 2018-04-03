“Yolcular Oradaysa, Garaj Niye Burada?!”

CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Yeni Köy Garajı ziyaretinde “Yolcular çevre yolunda, minibüsler köy garajında bekliyor. Ben yaptım oldu, sen de buna uyacaksın’ mantığı ile kenti yönetmek istiyorlar” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ve il örgütü Yeni Köy Garajı’nı ziyaret ederek garaj esnafı, minibüs şoförleri ve vatandaşların sorunlarını dinlediler. Kiraz burada yaptığı değerlendirmede Yeni Köy Garajı yer seçiminin tam anlamıyla fiyasko olduğunu belirterek, “Bir hizmetin vatandaşa nasıl verilmeyeceğini burada çok güzel bir şekilde görüyoruz” dedi.

YOLCULAR ORADAYSA, GARAJ NİYE BURADA?

Yeni Köy Garajı esnafları ziyaretten dolayı CHP İl Örgütüne teşekkür ederek, yaşadıkları sorunları dile getirdiler. Esnaflar, “Araçların çıkış noktası Taner Kız Öğrenci Yurdu’nun yanı. Yolcuların yarıdan fazlası orada bekliyor. Bir bekleme yeri de yok. Güneşte güneşin altında, yağmurda yağmurun altında bekliyorlar. Park sorunu var. Orada yolcu alan minibüsçüye de ceza yazıyorlar. Yolcular için orası rahatsa garaj neden burada? Yetkililere soruyoruz. Bu sorunumuza çözüm bulunmasını istiyoruz” dediler.

GARAJ YAPMIŞLAR, DERTTEN GEÇİLMİYOR

CHP İl Başkanı Enver Kiraz ise, ”Bir vurdumduymazlık, boş vermişlik, günü kurtarma yöneticiliği ile karşı karşıya olduklarını belirterek “Garajlar buraya getirilirken, diğer köy garajının yeri kıymetli dediler birilerine peşkeş çektiler. Madem orası kıymetli bir yer, birilerine satıyorsun o zaman hem köylülerin rahat edebileceği hem de buradaki kooperatiflerin, şoförlerin rahatlıkla ulaşabileceği bir yer sağlanması gerekirdi. Burası pek çok ilçenin garajı olmuş ama hiçbir ilçenin anayolu üzerinde değil. Çarşı merkezine de uzak. Buraya gelen vatandaşların çarşı merkezinde alışverişini yapıp buraya tekrar nasıl dönecekler? Bu çok basit sorun bile düşünülmeden garaj yapıldı. Hem esnaf hem de yolcular zorla buraya gönderildi” dedi.

YANLIŞ YATIRIMIN ÇİLESİNİ VATANDAŞ ÇEKİYOR

“Garajın alt yapısı konusunda da büyük sorunlar var. Başından beri de bu sorunlar çözülemiyor. Onun için yolcu buraya gelmiyor” diyerek konuşmasını sürdüren Kiraz, “ Dolayısıyla minibüs şoförleri de yeterli seviye de çalışamıyor, para kazanamıyor, evlerine ekmek götüremiyorlar. Vatandaşta mağdur oluyorlar. Bu yatırımın tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu işler yapılırken, konunun muhataplarıyla bir ortak payda oluşturulması, görüş alışverişi yapılması gerekir. Burada kooperatifler var hangisiyle oturup konuştular, kim buraya gelinmesini istedi? Hangi ilçenin halkı köy garajını burada istedi? Hiçbiri yok. ‘Ben yaptım oldu, sende buna uyacaksın’ demekle olmaz. Tamamen dayatma yapılıyor, insanlara yanlış tercihin, yatırımın çilesini çekmek kalıyor” ifadelerini kullandı.

YENİ GARAJ ŞART

“Konunun muhataplarıyla bir araya gelip bir çözüm bulunması, köy garajının yerinin acilen değerlendirilmesi ve daha uygun, insanların kullanabileceği bir alana taşınması gerekiyor” diyen Kiraz, “Bu sorunu her zaman gündeme getirmeye devam edeceğiz. Buradan da büyükşehir belediyesi ve yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Gelin buradaki insanlar ile oturun istişare edin, buradaki insanlar nereyi uygun görüyorsa ya da farklı noktaları sunun, esnaf ve vatandaşlar da en uygun yeri seçsinler. En uygun çözümün bir an önce bulunması hem ilçelerde halkın hem de buradaki çalışanların rahatlatılması gerekir” dedi.

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