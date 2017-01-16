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Malatya Haber -

Yolcu Otobüsünde Esrar

Yolcu Otobüsünde Esrar
  • 16.01.2017
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Elazığ’dan Malatya istikametine giden bir yolcu otobüsünde 1 kilo 122 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Kale İlçe Emniyet Amirliğine bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Malatya-Elazığ D 300 karayolunda yaptıkları yol kontrolünde durdurdukları bir otobüste (dinlenme yerinde) 1 kilo 122 gram esrar buldu.

Olayla ilgili M.İ, M.Ö, T.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

AA

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