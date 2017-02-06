Yolcu Otobüsünde Esrar Ele Geçti

Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu (TETESFED) Başkanı Osman Yeşilyurt, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’i ziyaret etti. Hastanede tedavi görmekte olan...