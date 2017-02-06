Yolcu Otobüsünde Esrar Ele Geçti
Malatya’nın Darende ilçesinde 10 kilo 650 gram kubar esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Malatya-Kayseri karayolunun Darende ilçe girişinde yol kontrol ve arama faaliyeti yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri istikametine giden bir otobüsü durdurarak arama yaptı.
Ekipler, otobüste yaptıkları aramada, F.Ö’ye (28) ait valiz içerisinde naylon poşete sarılarak gizlenmiş halde 10 kilo 650 gram kubar esrar buldu.
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan F.Ö, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
AA
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