Yolcu Trafiği 68 Bin 155’e Ulaştı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Şubat ayı havalimanı istatistiklerine göre; Şubat ayında Malatya Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 67 bin 540, dış hat yolcu trafiği 615, toplamda ise yüzde 8 artışla 68 bin 155 oldu.

Malatya Havalimanı’na Şubat ayında iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 543 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 10 olmak üzere, toplam uçak trafiği 553’e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 4 artışla 512 ton olarak gerçekleşti.

2018 Yılı Şubat Sonu gerçekleşmelerine göre; Malatya Havalimanı’ndan; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 152 bin 366 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 2 artışla 1 bin 167’ye, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 16 artışla 1 bin 159 tona ulaştı.

(Bülten)