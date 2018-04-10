Yolcu Trafiği 72 Bin 570’e Ulaştı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Mart Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Mart ayında Malatya Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 artışla 72 bin 461, dış hat yolcu trafiği 109, toplamda ise yüzde 6 artışla 72 bin 570 oldu.

2018 Yılı Mart ayında Malatya Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 588 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 5 olmak üzere toplam uçak trafiği 593’e ulaştı.2018 Yılı Mart ayında Malatya Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 3 artışla 466 ton olarak gerçekleşti.

2018 Yılı Mart Sonu gerçekleşmelerine göre; Malatya Havalimanı’ndan bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 224 bin 936 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği bin 760’a, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 12 artışla bin 625 tona ulaştı.

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